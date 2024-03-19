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En yüksek promosyon veren bankalar listesi! 2024 Mart ayı promosyon miktarları yenilendi! İş Bankası, Yapı Kredi, ING, Garanti...

Emekliler için son dönemde bankaların sunduğu promosyonlar gündemde önemli bir yer tutuyor. Mart ayı itibariyle 11 banka tarafından yenilenen emekli promosyon tutarları, emeklilere ek gelir fırsatı sunuyor. Ancak bu promosyonların yanında dikkat edilmesi gereken bazı detaylar da bulunuyor. İşte en yüksek promosyon tutarları ve tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 23:38 Güncelleme 19 Mart 2024, 23:38
En yüksek promosyon veren bankalar listesi! 2024 Mart ayı promosyon miktarları yenilendi! İş Bankası, Yapı Kredi, ING, Garanti...

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Emekliler için sunulan promosyonlarla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Mart ayı itibariyle 11 banka, emekli promosyon tutarlarını güncelledi ve emeklilere ek gelir fırsatı sunmaya devam ediyor.

KİMLER EMEKLİ PROMOSYONU ALABİLİR?

Emekli aylığı bağlanan herkes bir banka seçerek emekli promosyon kampanyalarından faydalanabilir.

İş Bankası:

  • Emekli maaşını İş Bankası'ndan alanlar:
    • 3.500 TL'ye kadar olanlar için: 4.500 TL
    • 3.500 TL - 7.500 TL arası olanlar için: 5.250 TL
    • 7.500 TL - 10.000 TL arası olanlar için: 6.750 TL
    • 10.000 TL ve üzeri olanlar için: 7.500 TL

Denizbank:

  • Emekli aylığını Denizbank'tan alanlar:
    • 0 - 3.499 TL arası için: 3.000 TL
    • 3.500 TL - 7.499 TL arası için: 3.500 TL
    • 7.500 TL - 9.999 TL arası için: 4.500 TL
    • 10.000 TL ve üzeri için: 5.000 TL

Fibabanka:

  • Emekli maaşını Fibabanka'dan alanlar:
    • 3.500 TL'ye kadar olanlar için: 4.500 TL
    • 3.500 TL - 7.500 TL arası olanlar için: 5.250 TL
    • 7.500 TL - 10.000 TL arası olanlar için: 6.750 TL
    • 10.000 TL ve üzeri olanlar için: 7.500 TL

Ziraat Bankası:

  • SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar:
    • 3.500 TL altında olanlar için: 3.000 TL
    • 3.500 TL - 7.500 TL arası olanlar için: 3.500 TL
    • 7.500 TL - 10.000 TL arası olanlar için: 4.500 TL
    • 10.000 TL ve üzeri olanlar için: 5.000 TL

QNB Finansbank:

  • Emekli maaşını QNB Finansbank'tan alanlar:
    • Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499 TL aralığı için: 4.800 TL
    • Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499 TL aralığı için: 5.600 TL
    • Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999 TL aralığı için: 7.200 TL
    • Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000 TL ve üzeri için: 8.000 TL

Garanti BBVA:

  • Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlar:
    • 3.500 TL'ye kadar olanlar için: 4.500 TL
    • 3.500 TL - 7.500 TL arası olanlar için: 5.250 TL
    • 7.500 TL - 10.000 TL arası olanlar için: 6.750 TL
    • 10.000 TL ve üzeri olanlar için: 7.500 TL

Akbank:

  • Emekli maaşını Akbank'tan alanlar:
    • 0 - 3.499 TL arası için: 6.000 TL
    • 3.500 TL - 7.499 TL arası için: 7.000 TL
    • 7.500 TL - 9.999 TL arası için: 9.000 TL
    • 10.000 TL ve üzeri için: 10.000 TL
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