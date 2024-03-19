En yüksek promosyon veren bankalar listesi! 2024 Mart ayı promosyon miktarları yenilendi! İş Bankası, Yapı Kredi, ING, Garanti...

Emekliler için sunulan promosyonlarla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Mart ayı itibariyle 11 banka, emekli promosyon tutarlarını güncelledi ve emeklilere ek gelir fırsatı sunmaya devam ediyor.
Emekliler için sunulan promosyonlarla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Mart ayı itibariyle 11 banka, emekli promosyon tutarlarını güncelledi ve emeklilere ek gelir fırsatı sunmaya devam ediyor.
KİMLER EMEKLİ PROMOSYONU ALABİLİR?
Emekli aylığı bağlanan herkes bir banka seçerek emekli promosyon kampanyalarından faydalanabilir.
İş Bankası:
Denizbank:
Fibabanka:
Ziraat Bankası:
QNB Finansbank:
Garanti BBVA:
Akbank: