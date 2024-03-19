SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

FED FAİZ KARARI ne oldu? Mart 2024 ABD Merkez Bankası faiz kararı sonrası ne olur? Dolar, altın, Bitcoin fiyatları...

ABD'nin ekonomik takvimindeki belirleyici olaylardan biri olan ABD Merkez Bankası'nın Mart ayı faiz kararı yaklaşıyor. Finansal piyasalarda yoğun bir şekilde takip edilen bu karar, hem altın hem de dolar fiyatları üzerinde etkili olacak. Özellikle Şubat ayında beklenenden yüksek gerçekleşen enflasyon oranları, faiz indirme beklentilerini bir dönem daha ertelemeye yönelik spekülasyonlara yol açtı. Peki, FED faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 17:42 Güncelleme 19 Mart 2024, 17:42
FED FAİZ KARARI ne oldu? Mart 2024 ABD Merkez Bankası faiz kararı sonrası ne olur? Dolar, altın, Bitcoin fiyatları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Merkez Bankası'nın Mart ayı faiz kararı için belirlenen tarih ve saatler ise merakla bekleniyor. Finans dünyasının odak noktası haline gelen bu önemli kararın açıklanacağı tarih en sık aratılanlar arasında yerini aldı.

ABD MERKEZ BANKASI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası PPK toplantısı şubat ayında yapılmamıştı. Son faiz kararı Ocak ayında paylaşılmıştı. ABD Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı belirlenen takvime göre yapılacak.

FED Mart ayı faiz kararının 20 Mart Çarşamba günü TSİ ile 21.00'de açıklanması bekleniyor.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle bu hafta karışık bir seyir izlerken, gözler gelecek hafta Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona gelinip gelinmediğine ilişkin soru işaretleri artarken, küresel anlamda gelecek dönem atılacak para politikalarına yönelik belirsizlikler de sürüyor.

Analistler, hafta içinde ABD'de açıklanan hem tüketici hem de üretici enflasyonunun tahminleri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını söyledi.

Para piyasalarında, Fed'in 19-20 Mart'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısında, faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 7 ve haziranda yüzde 59 ile fiyatlanıyor.

FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ

19-20 Mart 2024,

30 Nisan-1 Mayıs 2024,

11-12 Haziran 2024,

30-31 Temmuz 2024,

17-18 Eylül 2024,

6-7 Kasım 2024,

17-18 Aralık 2024.

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN, DOLAR VE BITCOIN NASIL ETKİLENİR?

ALTIN: Genellikle, faiz oranlarının düşmesi altına olan talebi artırabilir. Düşük faiz oranları, alternatif yatırım araçlarının getirisini azaltır ve altın gibi güvenli limanlara olan talebi artırır. Ancak, altın fiyatları üzerindeki diğer faktörler de etkilidir. Örneğin, enflasyon beklentileri, doların gücü ve jeopolitik riskler gibi faktörler de altın fiyatlarını etkileyebilir.

DOLAR: Genelde, faiz oranlarının yükselmesi doların değerini artırabilir. Yüksek faiz oranları, yatırımcıları dolar cinsinden varlıklara yönlendirir, bu da dolar talebini artırır. Ancak, doların değeri üzerinde birçok faktör etkili olduğundan, sadece faiz oranlarına bağlı bir değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. Ekonomik büyüme beklentileri, para politikası, ticaret dengesi ve jeopolitik faktörler gibi birçok diğer faktör de doların fiyatını etkileyebilir.

BİTCOİN: Bitcoin, geleneksel finansal piyasalardan farklı bir varlık sınıfıdır ve fiyatları genellikle farklı faktörlere tepki verir. Faiz oranlarının Bitcoin fiyatları üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur, ancak faiz oranlarının ekonomik koşullar ve para politikası üzerindeki etkisi Bitcoin fiyatlarını dolaylı olarak etkileyebilir. Örneğin, ekonomik belirsizlikler ve enflasyon beklentileri arttığında, yatırımcılar geleneksel finansal piyasalardan kaçabilir ve alternatif varlıklara, örneğin kripto paralara, yönelebilirler. Ancak, Bitcoin'in fiyatları üzerinde birçok faktör etkilidir, bu nedenle tek bir faktöre bağlı olarak değerlendirilmemelidir.

Sonuç olarak, altın, dolar ve bitcoin gibi varlıkların fiyatları üzerinde faiz kararlarının etkisi karmaşık olabilir ve birden çok faktöre bağlıdır. Piyasaların tepkisi genellikle beklentilere, ekonomik göstergelere ve yatırımcı davranışlarına bağlı olarak değişir.

Maaşı 10.005 TL ve üstü olana kombo müjde geldi! Kişi başı 10.650 TL ödenecek: SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjdeMaaşı 10.005 TL ve üstü olana kombo müjde geldi! Kişi başı 10.650 TL ödenecek: SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde
Maaşı 10.005 TL ve üstü olana kombo müjde geldi! Kişi başı 10.650 TL ödenecek: SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde
16.2 milyon emekliye 2-4-5-6 Nisanda 3.000 TL müjdesi! Dilekçe için son 12 gün kaldı! Hesaplar parayla dolup taşacak16.2 milyon emekliye 2-4-5-6 Nisanda 3.000 TL müjdesi! Dilekçe için son 12 gün kaldı! Hesaplar parayla dolup taşacak
16.2 milyon emekliye 2-4-5-6 Nisan'da 3.000 TL müjdesi! Dilekçe için son 12 gün kaldı! Hesaplar parayla dolup taşacak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Mamak’ta seçim mesajı: Ankara ’Yavaş’lıktan kurtulmalı
Montaj yalanı TAKVİM’den kaçmaz! CHP’li Özgür Özel A Haber’i hedef aldı yalanı partisinin sosyal medya hesabı patlattı: Erdoğan’a oy var!
İHH, Zekat Hesaplama Modülü yayında
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’li Ekrem İmamoğlu ve Muhittin Böcek’e sert sözler: Kefil olduklarım yamuk çıktı partiye ellerini değil gövdelerini koymuşlar
Başkan Erdoğan’dan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunun açılış töreninde önemli açıklamalar: Seyahat süresi 8 dakikaya düştü
Son dakika: MSB duyurdu! Pençe Kilit operasyon bölgesinde hain saldırı! 1 askerimiz şehit 4 askerimiz yaralı! 6 terörist etkisiz hale getirildi
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBB’den gelen 1 milyon TL
Başkan Erdoğan’dan deprem konutları teslim töreninde önemli açıklamalar: Seçim sonrası için felaket senaryosu çalışanlar var takipteyiz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan peş peşe önemli açıklamalar: Eylem Tok ve Timur Cihantimur, Trabzonspor - Fenerbahçe derbisindeki olaylar ve CHP’de para sayma görüntüleri...
Trabzonspor - Fenerbahçe’nin olaylı derbisinde yeni detay! Sahaya atlayan maskeli taraftar yurt dışından gelmiş!
Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK/KCK’nın sözde sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen etkisiz hale getirildi
Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD’de milyon dolarlık rezidansa taşındı! Fotoğrafları bilinçli mi servis etiler?
1 milyonda yaklaşık 15 kişide görülüyor! Sezen Aksu’nun hastalığı ortaya çıktı! Sevenlerini üzdü! Emel Müftüoğlu’nun paylaşımındaki detay...
Kate Middleton öldü mü? Galler Prensesi’nin yeni görüntüsü ortalığı karıştırdı! Şok videoyu servis eden The Sun bile inanmıyor: Yapay zeka mı dublör mü?
CHP’deki kara parada düğüm çözülüyor! Canan Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırıldı: Bombanın pimi çekildi İmamoğlu tedirgin
SON DAKİKA