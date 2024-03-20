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Kafa karışıklığı sona eriyor! Akaryakıtta 'tek fiyat dönemi' başlıyor

Akaryakıtta tek ürün ve tek fiyat dönemi başlıyor. EPDK istasyonlarda farklılaştırılmış ürün fiyat farkını kaldırıldı. “Ultra force”, “power”, VMax” gibi ifadelerle satış yasaklanıyor. İstasyonlarda sadece benzin, dizel ve LPG olacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 07:02 Güncelleme 20 Mart 2024, 07:16
Kafa karışıklığı sona eriyor! Akaryakıtta ’tek fiyat dönemi’ başlıyor

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan dizel ve benzinde uygulanan fiyat farklarını kaldırmaya hazırlanıyor.


Benzin ve dizel mevcutta istasyonlarda "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro" gibi ifadelerle daha pahalıya satılabiliyordu.

Şimdi yapılan düzenlemeyle istasyonlarda sadece düz şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak. EPDK farklılaştırılmış akaryakıtlarda fiyat farkı uygulamasına ilişkin hususların yeniden değerlendirilmesi amacıyla "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı" hazırladı.

NORMAL YAKITTAN DAHA PAHALI

Taslağın 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel "Ultra Forceultra kuvvet", "Power-güçlü", "fuelsave- yakıt tasarruflu", "VMax", "VPro" gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek satılıyordu.

Bu akaryakıtların yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ekstra performans kattığı ileri sürülerek normal akaryakıttan daha yüksek bir fiyat konuluyordu.

OTOMASYONLA TAKİP OLACAK
sabah'ta yer alan habere göre; EPDK hazırladığı düzenlemeyle hem istasyonlarda tek ürün ve tek fiyat dönemini başlatacak, hem de vatandaşın kafa karışıklığını giderecek.

Artık istasyonlarda bu tür ifadeler kullanılmayacak, sadece düz şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak. Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sistemi ile farklılaştırılmış akaryakıtın kullanıcılara sunumunun takibini yapmakla yükümlü olacak. Aynı türden farklı ticari isimlerdeki akaryakıtların karışması durumunda bu akaryakıt yalnızca en düşük fiyata sahip farklılaştırılmamış ürün fiyatıyla satılabilecek. EPDK taslağında şöyle denildi: "Ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre tümü, araçlarda güvenle kullanılabilir. Farklılaştırılmış akaryakıt ile diğerleri arasında sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır."

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