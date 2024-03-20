Kafa karışıklığı sona eriyor! Akaryakıtta ’tek fiyat dönemi’ başlıyor

OTOMASYONLA TAKİP OLACAK sabah'ta yer alan habere göre; EPDK hazırladığı düzenlemeyle hem istasyonlarda tek ürün ve tek fiyat dönemini başlatacak, hem de vatandaşın kafa karışıklığını giderecek.

Artık istasyonlarda bu tür ifadeler kullanılmayacak, sadece düz şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak. Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sistemi ile farklılaştırılmış akaryakıtın kullanıcılara sunumunun takibini yapmakla yükümlü olacak. Aynı türden farklı ticari isimlerdeki akaryakıtların karışması durumunda bu akaryakıt yalnızca en düşük fiyata sahip farklılaştırılmamış ürün fiyatıyla satılabilecek. EPDK taslağında şöyle denildi: "Ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre tümü, araçlarda güvenle kullanılabilir. Farklılaştırılmış akaryakıt ile diğerleri arasında sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır."