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Mart ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak 2024? TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon beklentisi kaç? Nisan ayı kira artış oranı ne olacak?

Mart ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda Mart ayının sonuna doğru vatandaşlar enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2024? TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon beklentisi kaç? Nisan ayı kira artış oranı ne olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 14:52 Güncelleme 19 Mart 2024, 14:52
Mart ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak 2024? TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon beklentisi kaç? Nisan ayı kira artış oranı ne olacak?

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Mart ayı enflasyon oranı hakkında araştırmalar artış gösterdi. Milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan verileri heyecanla bekliyor. Peki, Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayı enflasyon oranı 3 Nisan Çarşamba saat 10:00'da açıklanacak.

Kira artış oranı da aynı gün belli olacak.

MERKEZ BEKLENTİ ANKETİNİ AÇIKLADI!

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Ankete göre geçen ay yüzde 3,17 olan mart ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,43'e çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78'den yüzde 36,70'e geriledi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.

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