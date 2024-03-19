Mart ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak 2024? TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon beklentisi kaç? Nisan ayı kira artış oranı ne olacak?

MERKEZ BEKLENTİ ANKETİNİ AÇIKLADI!

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Ankete göre geçen ay yüzde 3,17 olan mart ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,43'e çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 olarak gerçekleşti.