125.000 TL 32 Günde Kaç TL Faiz Verir? 125.000 TL 32 Gün Sonra Kaç TL Olur?

ON Dijital: Çeşitlilik Sunuyor
ON Dijital, %50 ile %51 arasında değişen faiz oranları ile müşterilerine çeşitli seçenekler sunuyor. %51 faiz oranı, 125.000 TL için 5.310 TL net getiri sağlarken, vade sonu ödeme 130.310 TL oluyor. Banka, 250.000 TL'ye kadar %52 faiz oranı fırsatı da sunuyor.
Diğer Bankaların Teklifleri
Akbank ve CEPTETEB, %50 faiz oranı ile 125.000 TL için 5.205 TL net getiri sunuyor. Vade sonu ödemeleri 130.205 TL'dir.
Alternatif Bank, aynı faiz oranı ve getiri ile VOV Hesap avantajları sunuyor.
Aktif Bank, %48 faiz oranı ile 4.997 TL net getiri, 129.997 TL vade sonu ödeme sunuyor.
QNB Finansbank, %46 faiz oranı ile 4.789 TL net getiri ve 129.789 TL vade sonu ödeme teklif ediyor.
ING, %45 faiz oranı ile 4.685 TL net getiri, 129.685 TL vade sonu ödeme sağlıyor.
Hayat Finans, %42,56 kâr payı oranı ile 4.431 TL net getiri ve 129.431 TL vade sonu ödeme sunuyor.
Enpara.com, %41,50 faiz oranı ile 4.321 TL net getiri, 129.321 TL vade sonu ödeme teklif ediyor.
Garanti BBVA, %40 faiz oranı ile 4.164 TL net getiri, 129.164 TL vade sonu ödeme sunuyor.
Yapı Kredi, %23 faiz oranı ile 2.395 TL net getiri, 127.395 TL vade sonu ödeme sunuyor.