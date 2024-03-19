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125.000 TL 32 Günde Kaç TL Faiz Verir? 125.000 TL 32 Gün Sonra Kaç TL Olur?

Son aylarda pek çok kişi mevduat hesabı açıyor. Bu durum, bankalar arasında bir rekabetin doğmasına sebep oluyor. Müşteriler ise kendileri için en avantajlı teklifi sunan bankayı tercih etmek istiyorlar.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 15:44 Güncelleme 19 Mart 2024, 15:44
125.000 TL 32 Günde Kaç TL Faiz Verir? 125.000 TL 32 Gün Sonra Kaç TL Olur?

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Yüksek faiz oranları sunan bankalar arasında seçim yaparken, sadece faiz oranına değil, aynı zamanda bankanın sunduğu diğer avantajlara ve hizmet kalitesine de dikkat etmek önemlidir. Fibabanka'nın sunduğu %53'lük faiz oranı, şu an için piyasadaki en yüksek oran olarak öne çıkıyor. Ancak, her bireyin ihtiyaç ve tercihleri farklı olduğundan, banka seçimi yaparken kapsamlı bir araştırma yapmak ve mümkünse bankaların müşteri hizmetleri ile doğrudan iletişime geçmek yararlı olacaktır.

En Yüksek Faiz Veren Bankalar

Fibabanka: Lider Konumda

Fibabanka, %53'lük faiz oranıyla öne çıkıyor. Görüntülü bankacılık aracılığı ile açılan yeni TL Kiraz Hesaplar için sunulan bu oran, 125.000 TL tutarındaki bir mevduat için 5.518 TL net getiri sağlıyor. Vade sonunda müşterinin eline geçecek olan toplam tutar ise 130.518 TL oluyor.

DenizBank: Rakip Teklifler

DenizBank, %52 faiz oranı sunarak dikkat çekiyor. Bu oran, 125.000 TL için 5.414 TL net getiri anlamına geliyor ve vade sonunda müşterinin eline geçecek olan tutar 130.414 TL olarak belirleniyor. Banka, e-Mevduat hesabı ile %55'e varan faiz oranlarından faydalanma imkanı sunuyor.

ON Dijital: Çeşitlilik Sunuyor

ON Dijital, %50 ile %51 arasında değişen faiz oranları ile müşterilerine çeşitli seçenekler sunuyor. %51 faiz oranı, 125.000 TL için 5.310 TL net getiri sağlarken, vade sonu ödeme 130.310 TL oluyor. Banka, 250.000 TL'ye kadar %52 faiz oranı fırsatı da sunuyor.

Diğer Bankaların Teklifleri

Akbank ve CEPTETEB, %50 faiz oranı ile 125.000 TL için 5.205 TL net getiri sunuyor. Vade sonu ödemeleri 130.205 TL'dir.

Alternatif Bank, aynı faiz oranı ve getiri ile VOV Hesap avantajları sunuyor.

Aktif Bank, %48 faiz oranı ile 4.997 TL net getiri, 129.997 TL vade sonu ödeme sunuyor.

QNB Finansbank, %46 faiz oranı ile 4.789 TL net getiri ve 129.789 TL vade sonu ödeme teklif ediyor.

ING, %45 faiz oranı ile 4.685 TL net getiri, 129.685 TL vade sonu ödeme sağlıyor.

Hayat Finans, %42,56 kâr payı oranı ile 4.431 TL net getiri ve 129.431 TL vade sonu ödeme sunuyor.

Enpara.com, %41,50 faiz oranı ile 4.321 TL net getiri, 129.321 TL vade sonu ödeme teklif ediyor.

Garanti BBVA, %40 faiz oranı ile 4.164 TL net getiri, 129.164 TL vade sonu ödeme sunuyor.

Yapı Kredi, %23 faiz oranı ile 2.395 TL net getiri, 127.395 TL vade sonu ödeme sunuyor.

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