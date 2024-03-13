15000 TL ile 30000 TL’ye bile rekor 32 günlük mevduat faizi! Bankalar arasındaki yarış iyice kızıştı

15.000 TL İçin 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları DenizBank E-Mevduat Hesabı: %51 faiz oranı ile 15.000 TL mevduata 635,41 TL net kazanç, toplamda 15.635,41 TL vade sonu tutarı sunuyor.

Alternatif Bank VOV Hesap ve ON ON Plus Hesap: Her ikisi de %50 faiz oranı ile 15.000 TL mevduata 622,95 TL net kazanç, toplamda 15.622,95 TL vade sonu tutarı sağlıyor.

Fibabanka Kiraz Hesap: %48 faiz oranı ile 15.000 TL mevduata 598,03 TL net kazanç, bu da 15.598,03 TL'lik bir vade sonu tutarına denk geliyor.

ING e-Turuncu Hesap: %47 faiz oranı ile 15.000 TL'lik mevduat için 585,57 TL net kazanç sunuyor ve vade sonunda toplam 15.585,57 TL geri ödeme yapıyor.