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15000 TL ile 30000 TL'ye bile rekor 32 günlük mevduat faizi! Bankalar arasındaki yarış iyice kızıştı

Türkiye'de bankacılık sektörü, Merkez Bankası'nın son faiz kararlarıyla birlikte hareketli günler yaşıyor. Yeni politikalar ve sıkılaştırma adımları, bankalar arasındaki mevduat faizi rekabetini daha da alevlendirdi. Özellikle, 15 bin ile 30 bin lira arası mevduat yatırımları için sunulan aylık getiriler dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 11:26 Güncelleme 13 Mart 2024, 11:26
15000 TL ile 30000 TL’ye bile rekor 32 günlük mevduat faizi! Bankalar arasındaki yarış iyice kızıştı

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Merkez Bankası, kur korumalı mevduat sisteminden standart TL mevduat hesaplarına geçişi teşvik eden bir dizi karar aldı. Bu hamleler, TL mevduat faizlerinin yukarı yönlü bir ivme kazanmasına yol açtı. Bankacılık sektörü, bu değişikliklerle birlikte parasal sıkılaştırma, sadeleşme ve normalleşme süreçlerini hızlandırdı.

Türkiye'de bankacılık sektöründe mevduat faiz oranlarındaki rekabet, Merkez Bankası'nın faiz politikalarındaki değişikliklerle yeni bir boyut kazandı. Bu durum, özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesaplarına yönelik olarak bankalar arası bir yarışı kızıştırdı.

Yatırımcılar, 15.000 TL ve 30.000 TL gibi farklı miktarlardaki mevduatları için en iyi getiriyi sunan bankayı arıyorlar. Bu yazıda, bazı popüler bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat hesaplarının kazançlarını sıralayacağız ve karşılaştıracağız.

15.000 TL İçin 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

DenizBank E-Mevduat Hesabı: %51 faiz oranı ile 15.000 TL mevduata 635,41 TL net kazanç, toplamda 15.635,41 TL vade sonu tutarı sunuyor.

Alternatif Bank VOV Hesap ve ON ON Plus Hesap: Her ikisi de %50 faiz oranı ile 15.000 TL mevduata 622,95 TL net kazanç, toplamda 15.622,95 TL vade sonu tutarı sağlıyor.

Fibabanka Kiraz Hesap: %48 faiz oranı ile 15.000 TL mevduata 598,03 TL net kazanç, bu da 15.598,03 TL'lik bir vade sonu tutarına denk geliyor.

ING e-Turuncu Hesap: %47 faiz oranı ile 15.000 TL'lik mevduat için 585,57 TL net kazanç sunuyor ve vade sonunda toplam 15.585,57 TL geri ödeme yapıyor.

30.000 TL İçin 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

Alternatif Bank VOV Hesap ve ON ON Plus Hesap: Her iki banka da %50 faiz oranı ile 30.000 TL mevduata 1.245,9 TL net kazanç sunarak, 31.245,9 TL vade sonu tutarı sağlıyor.

Fibabanka Kiraz Hesap: %48 faiz oranı ile 30.000 TL'lik mevduata 1.196,07 TL net kazanç sunuyor ve vade sonunda 31.196,07 TL'lik bir ödeme yapıyor.

ING e-Turuncu Hesap: %47 faiz oranı ile 30.000 TL mevduat için 1.171,15 TL net kazanç sağlayarak, vade sonu tutarını 31.171,15 TL'ye ulaştırıyor.

Yatırımcıların, mevduat faizi getirilerini değerlendirirken vade süresi, faiz oranı ve bankanın sunduğu diğer avantajları göz önünde bulundurması önem taşıyor. Ayrıca, yatırım yapmadan önce vergi ve kesintiler hakkında da bilgi sahibi olmaları gerekiyor.

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