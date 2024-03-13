15000 TL ile 30000 TL’ye bile rekor 32 günlük mevduat faizi! Bankalar arasındaki yarış iyice kızıştı

Merkez Bankası, kur korumalı mevduat sisteminden standart TL mevduat hesaplarına geçişi teşvik eden bir dizi karar aldı. Bu hamleler, TL mevduat faizlerinin yukarı yönlü bir ivme kazanmasına yol açtı. Bankacılık sektörü, bu değişikliklerle birlikte parasal sıkılaştırma, sadeleşme ve normalleşme süreçlerini hızlandırdı.
Türkiye'de bankacılık sektöründe mevduat faiz oranlarındaki rekabet, Merkez Bankası'nın faiz politikalarındaki değişikliklerle yeni bir boyut kazandı. Bu durum, özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesaplarına yönelik olarak bankalar arası bir yarışı kızıştırdı.
Yatırımcılar, 15.000 TL ve 30.000 TL gibi farklı miktarlardaki mevduatları için en iyi getiriyi sunan bankayı arıyorlar. Bu yazıda, bazı popüler bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat hesaplarının kazançlarını sıralayacağız ve karşılaştıracağız.