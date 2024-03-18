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3.000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ödeme tarihi! SSK, Bağ-Kur, 4C, dul ve yetim...

Temmuz ayında beklenen yüksek enflasyon artışlarına rağmen, emekliler için yapılan ikramiye ödemeleriyle birlikte yaşam şartlarında rahatlama sağlanacak. Yüzde 50'lik zamla toplamda 6 bin liraya çıkarılan ikramiyelerin ilki Nisan ayının ilk haftasında ödenecek. İşte emekliye bayram ödemesi tarihi...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 22:27 Güncelleme 18 Mart 2024, 22:27
3.000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ödeme tarihi! SSK, Bağ-Kur, 4C, dul ve yetim...

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2024 yılında emeklilere verilecek bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesinde büyük bir heyecanla bekleniyor. Son üç yıldır olduğu gibi, bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere yılda iki defa bayram ikramiyesi verilecek.

1-9 NİSAN ARASINDA HESAPLARDA!

Bu yıl için ilk ikramiye Ramazan bayramı öncesi 1-9 Nisan tarihlerinde ödenecek. Yani 1 Nisan itibariyle maaş almaya hak kazanmış ya da kazanacak tüm emekliler bu ikramiyeyi alacak. Eğer EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmuşlarsa, işlemleri bitmese de Ramazan bayramı ikramiyesini hak edecekler.

Örneğin Şubat ayında başvuran bir EYT'li sigortalı için ilk aylık tarihi 1 Mart olacak ve bu tarihten itibaren aylığı hesaplanacak. Mart ayında başvuran birisi için ise emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak ve hesaplanacak. Böylece her iki emekli de işlemleri bitsin ya da bitmesin toplu para alacağı zaman ikramiye de içinde olacak.

İKİNCİ İKRAMİYE 10-15 HAZİRAN'DA

Yılın ikinci ikramiyesi ise Kurban bayramı öncesinde yani 10-15 Haziran haftasında ödenecek. Bu durumda 31 Mart'a kadar emeklilik için başvurmuş EYT'liler ve sigortalılar işlemleri bitmemiş olsa bile hem Ramazan bayramı hem de Kurban bayramı ikramiyelerini alacaklar. Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar başvuran EYT'liler ve sigortalılar ise sadece Kurban bayramı ikramiyesini alabilecekler.

HAFTA SONUNA RASTLIYOR

Bu arada bu ayın son iki günü hafta sonuna rastlıyor. Bilindiği gibi bu durumlarda genelde ödeme ya da başvuru işlemleri ilk iş gününe uzatılıyor., Ancak emeklilik işlemlerinde başvurduğunuz tarih önemli olduğu için süre 1 Nisan'a uzatılmıyor. Eğer işlemleriniz 30 ya da 31 Mart'a kaldıysa SGK müdürlükleri kapalı olduğu için başvurunuzu e-devlet üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Burada önemli olan Mart ayı bitmeden başvurunuzu yapmış olmanız.

KİMLER 3 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

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