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Yüzde 52'ye yükseldi: 150 bin TL'nin 3 aylık faiz getirisi fırladı

Merkez Bankası'nın yeni kararıyla mevduat faizlerinde yükseliş yaşanıyor. Türk Lirası'na sahip olan vatandaşlar ve bankalarda parasını değerlendirmek isteyenler için önemli bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası, bankaların zorunlu karşılıklarının bir kısmını bloke ederek, 1 aya kadar vadeli mevduatlara faiz uygulanmasını kararlaştırdı. Bu karar, mevduat faiz oranlarının yeniden yükselmesine yol açtı.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 11:51 Güncelleme 15 Mart 2024, 11:51
Yüzde 52’ye yükseldi: 150 bin TL’nin 3 aylık faiz getirisi fırladı

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Merkez Bankası'nın bu hamlesi, yerel para biriminin değerini desteklemek ve vatandaşları Türk Lirası cinsinden yatırıma teşvik etmek amacı taşıyor. Mevduat sahiplerinin getirileri artarken, aynı zamanda ekonominin genel dengesine de katkıda bulunması bekleniyor.

Mevduat Sahipleri İçin Yeni Fırsatlar

Merkez Bankası'nın aldığı bu karar, özellikle Türk Lirası mevduatına sahip olan vatandaşlar için yeni yatırım fırsatları anlamına geliyor. Yükselen faiz oranları, birikimlerini Türk Lirası cinsinden değerlendirmek isteyenler için daha cazip hale geldi.

Bankaların Güncel Mevduat Faiz Oranları

Bu yeni düzenleme ile birlikte, Türk Lirası mevduat faiz oranlarındaki değişiklikler şu şekilde gerçekleşti:

  • Akbank, yıllık %49,00 faiz oranı sunarak net getirisi 17.600 TL, vade sonu ödemesi ise 167.600 TL oldu.

  • Odea Bank, %49,50 faiz oranı ile net getirisi 17.779 TL, vade sonu ödemesi 167.779 TL'ye yükseldi.

  • ON Dijital, %50,00 faiz oranı sunarak, net getirisi 17.959 TL, vade sonu ödemesi 167.959 TL olarak belirlendi.

  • DenizBank, %52,00 faiz oranı ile piyasadaki en yüksek getiriyi sunan bankalardan biri oldu. Net getirisi 18.677 TL, vade sonu ödemesi 168.677 TL.

  • Aktif Bank, %48,00 faiz oranı ile net getirisi 17.241 TL, vade sonu ödemesi 167.241 TL oldu.

  • ING Bank, %45,00 faiz oranı sunarak, net getirisi 16.163 TL, vade sonu ödemesi 166.163 TL olarak gerçekleşti.

Mevduat faizi, bankaların müşterilerinin yatırdıkları paralar için ödedikleri getiri oranıdır. Başka bir deyişle, bir kişi parasını bankada belirli bir süre boyunca mevduat hesabında tuttuğunda, banka bu parayı kullanma karşılığında müşterisine belirli bir faiz ödemesi yapar.

Mevduat faizi, genellikle yıllık yüzde (%) olarak ifade edilir ve yatırılan paranın ne kadar süre bankada tutulduğuna bağlı olarak müşteriye ödenir. Mevduat faizi, hesap türüne (vadesiz mevduat, vadeli mevduat, e-mevduat gibi), mevduatın tutulduğu süreye, bankanın belirlediği faiz politikalarına ve ekonomik koşullara göre değişiklik gösterebilir.

Vadeli mevduat hesaplarında, para belirlenen vade süresi boyunca çekilemez; bu süre sonunda müşteri hem anaparasını hem de biriken faiz tutarını alır. Vadesiz mevduat hesaplarında ise herhangi bir süre sınırlaması olmadan para çekilebilir, ancak bu hesaplar genellikle vadeli mevduatlara göre daha düşük faiz oranları sunar.

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