15 Mart CUMA 2024 BİM aktüel ürünler FİYAT LİSTESİ! BİM’de züccaciye-tekstil İNDİRİMİ! 150x200 cm - 195,00 TL, Air Fryer, çeyiz paketi...

BİM'in bu haftaki indirimlerinde diziüstü bilgisayar, yazıcı, televizyon, fritöz, kahve makinesi, bisiklet ve şarjlı süpürge gibi birçok elektronik ürün yer alıyor.
BİM'in bu haftaki indirimlerinde diziüstü bilgisayar, yazıcı, televizyon, fritöz, kahve makinesi, bisiklet ve şarjlı süpürge gibi birçok elektronik ürün yer alıyor.
15 MART CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Fijitsu 50 inç DG 22000 UHD Google TV
Senna 43 inç Frameless Full HD Google TV
Victus by HP Gaming Laptop (Intel Core i5, 16 GB DDR4, 512 GB SSD, NVIDIA RTX3050)
HP Tanklı Yazıcı (5814A804A)
Arnica otomatik Türk kahve makinesi
Arnica blender seti
Kumtel 5.5 L dijital yağsız fritöz
Kumtel inox tost makinesi
Kumtel inox panel sürgülü aspiratör
Kumtel vakum makinesi
Air Fryer cam yüzey ve iç cephe spreyi (200 ml)
Çeyiz Paketi - 4 Ürün Arada
Fakir Trinity El Blender Seti
Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone
Vivo Y16 64 GB Cep Telefonu
Heifer Şarjlı Süpürge Procleanx
Duvar Şarjı 20W PD + USB
Poolsmart Akıllı Bileklik (PSSW13)
Decnni Kapaklı TV Ünitesi
Decnni 3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı
Kiwi Buz Başlıklı IPL Lazer Epilasyon Cihazı
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet - RSII PRO
Relax Çelik Termos
Berlin Düdüklü Tencere Seti
Bambu Sunum Ürünleri
LAV Derin ve Meşrubat Bardakları
Pembe Renkli Kahvaltı Seti
Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası
Borosilikat Bombeli Bardak
Cam Çerezlik Seti
Cam Renkli Gravür İşlemeli Şurahi
Pasta/Kek Saklama ve Taşıma Kabı
Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı
Çok Amaçlı Organizer Sepet
Temizlik Seti
Banyo Seti
Silikon Bulaşık Matı
Çift Kişilik Nevresim Takımı - 729,00 TL
Tek Kişilik Battaniye - 179,00 TL
ViscoNelu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti - 379,00 TL
Çift Kişilik Kırlentli Yorgan - 559,00 TL
Çift Kişilik Battaniye - 279,00 TL
Tek Kişilik Battaniye - 249,00 TL
Çift Kişilik - 150x200 cm - 195,00 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf - 109,00 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf - 159,00 TL