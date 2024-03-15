SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

15 Mart 2024 EPGİS benzin, motorin, LPG, BRENT petrol fiyatları! AKARYAKITA ZAM! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir...

Bugün, akaryakıt litre fiyatlarında dikkate değer bir değişiklik yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve petrol piyasasındaki gelişmeler, benzin ve motorin fiyatlarını etkiliyor. 15 Mart 2024 itibarıyla, Türkiye genelindeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 07:56 Güncelleme 15 Mart 2024, 07:57
15 Mart 2024 EPGİS benzin, motorin, LPG, BRENT petrol fiyatları! AKARYAKITA ZAM! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de yaşayan vatandaşlar, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları yakından takip ederek, akaryakıt fiyatlarında beklenen değişiklikleri öğrenmek için sabırsızlanıyorlar.

GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAMLANIYOR

15 Mart Cuma gününden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında önemli bir artış bekleniyor.

Güncel tahminlere göre, benzin fiyatlarına 1 lira 53 kuruşluk bir zam yapılacak. Aynı tarih itibarıyla motorin fiyatlarında da 1 lira 10 kuruşluk bir artış bekleniyor.

Önceki fiyatlara göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,76 lira iken, benzinin litresi ise ortalama 40,53 lira civarında satılıyordu.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları hesaplanırken Gümrüksüz Rafineri Fiyatı temel alınıyor. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru üzerinden belirleniyor.

BENZİN 2024 FİYATLARI!

  • Adana: Benzin 41,84 TL/lt, Motorin 42,06 TL/lt
  • Ankara: Benzin 41,22 TL/lt, Motorin 41,47 TL/lt
  • İstanbul / Avrupa: Benzin 40,50 TL/lt, Motorin 40,69 TL/lt
  • İzmir: Benzin 41,43 TL/lt, Motorin 41,68 TL/lt
  • Antalya: Benzin 41,94 TL/lt, Motorin 42,23 TL/lt

  • Bursa: Benzin 41,29 TL/lt, Motorin 41,52 TL/lt
  • Diyarbakır: Benzin 42,17 TL/lt, Motorin 42,34 TL/lt
  • Gaziantep: Benzin 41,74 TL/lt, Motorin 42,03 TL/lt
  • Konya: Benzin 41,86 TL/lt, Motorin 42,12 TL/lt
  • Mersin: Benzin 41,80 TL/lt, Motorin 42,05 TL/lt
  • Trabzon: Benzin 41,67 TL/lt, Motorin 41,92 TL/lt
  • Van: Benzin 42,17 TL/lt, Motorin 42,41 TL/lt
Maaşı 10.500, 12 bin TL, 15 bin TL ve 21 bin TL arasında olan emeklileri kapsıyor! Müjde saat 15.03te verildiMaaşı 10.500, 12 bin TL, 15 bin TL ve 21 bin TL arasında olan emeklileri kapsıyor! Müjde saat 15.03te verildi
Maaşı 10.500, 12 bin TL, 15 bin TL ve 21 bin TL arasında olan emeklileri kapsıyor! Müjde saat 15.03'te verildi
Son dakika: TÜİK verileri açıkladı! İşte Şubat ayında en çok ve en az konut satışının olduğu iller!Son dakika: TÜİK verileri açıkladı! İşte Şubat ayında en çok ve en az konut satışının olduğu iller!
Son dakika: TÜİK verileri açıkladı! İşte Şubat ayında en çok ve en az konut satışının olduğu iller!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kirli çamaşırlar ortaya döküldü: Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının bilirkişi raporuna ulaşıldı!
Kara para trafiğinde yeni detaylar | Parayı getiren isim belli oldu! İmamoğlu ’kayıt dışı para’ itirafını yineledi: Türkiye’de olan şeyler bunlar
Türk Telekom
Son dakika: ABD Timur Cihantimur ve Eylem Tok’u ne zaman iade edecek? Canavar anne Eylem Tok da yargılanacak mı?
Emekliye özel kart: Milyonlara 3 alanda destek verilecek? Kimler yararlanacak? Ne zaman başlayacak?
Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını değerlendirdi:O isim olmasaydı sıkıntılı bir gece yaşayabilirdik
2024 Gaziantep Aile Yılı
Başkan Erdoğan’dan Ağrı Mitinginde önemli açıklamalar | İstanbul’da CHP-DEM pazarlığı: Sırtını örgüte dayayan siyasiler kirli pazarlık peşinde
Başkan Erdoğan’dan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı’nda önemli açıklamalar
Oruç ömre bedel! Bütün hastalıkların panzehiri: İşte vücudumuzda yarattığı olumlu etkiler...
Türkiye - Irak güvenlik görüşmeleri sonuç bildirisi yayınlandı! 7 madde tek hedef: Terör örgütü PKK bitecek! Bağdat yönetimi yasaklı örgütler listesine aldı
CHP’li Ekrem İmamoğlu tekrar sınıfta kaldı! Yalan vaatleri soruldu yine hatırlayamadı: Nerden aldınız bilmiyorum
Fenerbahçe, Union Saint Gilloise’yi eledi çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi’nde eşleşebileceğimiz takımlar
ÖZEL HABER | İsmail Kartal açıkladı! O isimler Trabzon’da olacak mı?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum son anket sonuçlarını açıkladı | CHP’li Ekrem’e ’hatırlamıyorum’ göndermesi
SON DAKİKA