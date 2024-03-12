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A101 14 Mart Perşembe Aktüel Kataloğu | 40'lı Tuvalet Kağıdı, Kablosuz Süpürge, Elektrikli Moped, Çay Makinesi...

A101 marketlerinin her Perşembe günü düzenli olarak hazırladığı ve müşterilerinin dikkatini çeken "Aldın Aldın" aktüel kataloğu bu hafta da raflardaki yerini aldı. 14 Mart tarihli kataloğun içeriğinde çeşitli kategorilerde indirimli ürünler bulunuyor.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 09:15 Güncelleme 12 Mart 2024, 09:15
A101 14 Mart Perşembe Aktüel Kataloğu | 40’lı Tuvalet Kağıdı, Kablosuz Süpürge, Elektrikli Moped, Çay Makinesi...

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A101 marketlerinin heyecanla beklenen yeni aktüel kataloğu, 14 Mart 2024 tarihinde yayımlandı ve alışveriş tutkunlarının dikkatini çekecek birçok ürünü içeriyor. İşte, bu haftanın A101 aktüel kataloğunda yer alan bazı önemli ürünler...

Toshiba 58" Ultra HD 4K Android TV - 16.999 TL

HI-LEVEL 55" Ultra HD WebOS Smart LED TV - 11.999 TL

Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart LED TV - 10.999 TL

Onvo 43" Full HD Android 13 Smart LED TV - 6.899 TL

Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart LED TV - 6.499 TL

Mipo M25 Cep Telefonu - 3.999 TL

Hometech Alfa 8TX Tablet - 1.999 TL

Philips Powerbank 10.000 mAh - 399 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı - 16.999 TL

SEG 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi - 9.999 TL

Pierre Cardin Akıllı Baskül - 349 TL

Singer Brilliance Dikiş Makinesi - 6.499 TL

Fantom Carbon Dikey Süpürge - 1.299 TL

Kiwi Kablosuz Dikey Süpürge - 2.799 TL

ve daha birçok ürün...

A101'in bu haftaki kataloğu, elektronikten beyaz eşyaya, kişisel bakım ürünlerinden ev gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

Alışveriş yapmayı düşünenler için birçok seçenek sunmaktadır.

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