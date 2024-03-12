A101 14 Mart Perşembe Aktüel Kataloğu | 40’lı Tuvalet Kağıdı, Kablosuz Süpürge, Elektrikli Moped, Çay Makinesi...

A101 marketlerinin heyecanla beklenen yeni aktüel kataloğu, 14 Mart 2024 tarihinde yayımlandı ve alışveriş tutkunlarının dikkatini çekecek birçok ürünü içeriyor. İşte, bu haftanın A101 aktüel kataloğunda yer alan bazı önemli ürünler...
A101 marketlerinin heyecanla beklenen yeni aktüel kataloğu, 14 Mart 2024 tarihinde yayımlandı ve alışveriş tutkunlarının dikkatini çekecek birçok ürünü içeriyor. İşte, bu haftanın A101 aktüel kataloğunda yer alan bazı önemli ürünler...
Toshiba 58" Ultra HD 4K Android TV - 16.999 TL
HI-LEVEL 55" Ultra HD WebOS Smart LED TV - 11.999 TL
Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart LED TV - 10.999 TL
Onvo 43" Full HD Android 13 Smart LED TV - 6.899 TL
Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart LED TV - 6.499 TL
Mipo M25 Cep Telefonu - 3.999 TL
Hometech Alfa 8TX Tablet - 1.999 TL
Philips Powerbank 10.000 mAh - 399 TL
SEG Inox No-Frost Buzdolabı - 16.999 TL
SEG 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi - 9.999 TL
Pierre Cardin Akıllı Baskül - 349 TL
Singer Brilliance Dikiş Makinesi - 6.499 TL
Fantom Carbon Dikey Süpürge - 1.299 TL
Kiwi Kablosuz Dikey Süpürge - 2.799 TL
ve daha birçok ürün...
A101'in bu haftaki kataloğu, elektronikten beyaz eşyaya, kişisel bakım ürünlerinden ev gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.
Alışveriş yapmayı düşünenler için birçok seçenek sunmaktadır.