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SGK prim gün sayısı eksik olanlar dikkat! 4 yolla EYT'siz erken emekli olun! 4680 günü olanlar...

Emeklilik süreci, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi sigorta kurumlarına bağlı olarak şekillenir. Ancak, bu kurumların belirlediği kurallar arasında bazı özel durumlar, erken emeklilik imkanlarına yol açabilir. Yaş, prim günü ve sigortalılık süresi gibi faktörlere dayanan emeklilik sistemi içinde, az bilinen bazı yasal yollar bulunmaktadır.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 07:38 Güncelleme 15 Mart 2024, 07:38
SGK prim gün sayısı eksik olanlar dikkat! 4 yolla EYT’siz erken emekli olun! 4680 günü olanlar...

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Emeklilik hakkı, çeşitli sigorta sistemlerinde farklı şartlara bağlı olarak kazanılır. Bu sistemler arasında yer alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi kurumlar, yaş, prim miktarı ve sigortalılık süresi gibi faktörlere göre emeklilik koşullarını belirler. Ancak, genellikle az bilinen bazı özel durumlar da erken emeklilik imkanı sunar.

Kadınlara Özel Erken Emeklilik: Çocukları Üzerinden Prim Kazanma İmkanı

Özellikle kadın sigortalılar için sağlanan özel bir hak, çocukları üzerinden ek prim kazanma fırsatı sunar. Sigortalı anneler, 3 çocuğa kadar yapacakları borçlanma ile 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl ek prim ödeyerek erken emeklilik hakkı kazanabilirler. Bu durumda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise çocukların sigorta başlangıcından önce doğmuş olmasıdır.

Malulen Emeklilik: Çalışma Gücünün Kaybı Temelinde Hakkın Tanınması

Sürekli rahatsızlık veya engeli bulunan bireyler için tanınan malulen emeklilik hakkı, çalışma gücünün kaybedilmesine dayanır. Engelli emekliliği için en az %40 iş göremezlik şartı aranır ve işe giriş tarihine bağlı olarak 3600 ila 4680 gün arasında prim ödeme şartı bulunur.

İş Kazaları Sonucu Emeklilik: İş Gücü Kaybı ve Hak Tanınması

İş kazaları veya rahatsızlıklar sonucu iş gücünün en az %60'ını kaybeden bireyler için sağlanan bu imkan, en az 1800 gün prim ödeme şartı ile malulen emeklilik hakkı tanır.

Yaş Şartıyla Emeklilik: Prim Ödemesi ve Sigortalılık Süresi Temelinde Hakkın Kazanılması

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapmış kişiler, 3600 gün prim ödemesi ve 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayarak, yaş şartını yerine getirerek emeklilik hakkı kazanabilirler. Bu yöntem genellikle kısmi emeklilik olarak da adlandırılır.

Bu özel durumlar, emeklilik hakkının kazanılmasında dikkate alınması gereken farklı yolları ve şartları içerir. Her biri, belirli koşulları yerine getiren sigortalılara erken veya özel emeklilik imkanı sunar.

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