SGK prim gün sayısı eksik olanlar dikkat! 4 yolla EYT’siz erken emekli olun! 4680 günü olanlar...

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Emeklilik hakkı, çeşitli sigorta sistemlerinde farklı şartlara bağlı olarak kazanılır. Bu sistemler arasında yer alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi kurumlar, yaş, prim miktarı ve sigortalılık süresi gibi faktörlere göre emeklilik koşullarını belirler. Ancak, genellikle az bilinen bazı özel durumlar da erken emeklilik imkanı sunar.

Kadınlara Özel Erken Emeklilik: Çocukları Üzerinden Prim Kazanma İmkanı Özellikle kadın sigortalılar için sağlanan özel bir hak, çocukları üzerinden ek prim kazanma fırsatı sunar. Sigortalı anneler, 3 çocuğa kadar yapacakları borçlanma ile 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl ek prim ödeyerek erken emeklilik hakkı kazanabilirler. Bu durumda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise çocukların sigorta başlangıcından önce doğmuş olmasıdır.