SGK prim gün sayısı eksik olanlar dikkat! 4 yolla EYT’siz erken emekli olun! 4680 günü olanlar...

Emeklilik hakkı, çeşitli sigorta sistemlerinde farklı şartlara bağlı olarak kazanılır. Bu sistemler arasında yer alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi kurumlar, yaş, prim miktarı ve sigortalılık süresi gibi faktörlere göre emeklilik koşullarını belirler. Ancak, genellikle az bilinen bazı özel durumlar da erken emeklilik imkanı sunar.
Kadınlara Özel Erken Emeklilik: Çocukları Üzerinden Prim Kazanma İmkanı
Özellikle kadın sigortalılar için sağlanan özel bir hak, çocukları üzerinden ek prim kazanma fırsatı sunar. Sigortalı anneler, 3 çocuğa kadar yapacakları borçlanma ile 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl ek prim ödeyerek erken emeklilik hakkı kazanabilirler. Bu durumda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise çocukların sigorta başlangıcından önce doğmuş olmasıdır.
Malulen Emeklilik: Çalışma Gücünün Kaybı Temelinde Hakkın Tanınması
Sürekli rahatsızlık veya engeli bulunan bireyler için tanınan malulen emeklilik hakkı, çalışma gücünün kaybedilmesine dayanır. Engelli emekliliği için en az %40 iş göremezlik şartı aranır ve işe giriş tarihine bağlı olarak 3600 ila 4680 gün arasında prim ödeme şartı bulunur.