169 bin TL’ye 0 araç! A101 DEV İNDİRİMİ bugün başladı! 16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi! Kıyma 159 TL, 30’lu yumurta 85 TL...

A101'in en yeni kampanyasını merakla bekleyenler, 16 Mart'tan itibaren marketlerde yer alacak indirimli ürünlerin güncel listesine göz atabilirler. Bu fırsatları kaçırmamak için hazırlıklı olun ve A101 marketlerine uğramayı unutmayın!
A101'in en yeni kampanyasını merakla bekleyenler, 16 Mart'tan itibaren marketlerde yer alacak indirimli ürünlerin güncel listesine göz atabilirler. Bu fırsatları kaçırmamak için hazırlıklı olun ve A101 marketlerine uğramayı unutmayın!
16 MART 2024 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!
Portakal 14.95 TL
Muz 69.90 TL
Patates 13.90 TL
Domates 27.95 TL
Kabak 23.90 TL
30'lu Yumurta 85 TL
Piliç Kalçalı But 69.90 TL
400 g Beşler Dana Kıyma 164 TL
400 g Beşler Dana Kuşbaşı 173 TL
400 g Kombinet Dana Kıyma 159 TL
400 g Kombinet Dana Kuşbaşı 169 TL
Ceviz: 124 TL
Dr. Oetker Puding Çeşitleri: 18.50 TL
5 kg Doruk Buğday Unu: 74.75 TL
Ülker 9 Kat tat İnce İnce Gofret Çeşitleri: 15.50 TL
Ülker Hanımeller Mahlepli Tuzlu Kurabiye: 8.90 TL
Ülker Sütlü Bebe Bisküvi: 16.90 TL
Eti Crax Çubuk Kraker Çeşitleri: 8.50 TL
Dear Body Duş Jeli Çeşitleri: 25.50 TL
Ritm Bambulu Oda Kokusu Çeşitleri: 45 TL
Hometech Alfa 8TX Tablet - 1.999 TL
Philips Powerbank 10.000 mAh - 399 TL
SEG Inox No-Frost Buzdolabı - 16.999 TL
SEG 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi - 9.999 TL
SEG 9 Kg Silver Çamaşır Makinesi - 10.999 TL
Taç Bella Döküm Derin Tencere - 579 TL
Taç Bella Döküm Basık Tencere - 579 TL
Taç Bella Döküm Tava - 349 TL
Nehir Servis Gereçleri - 99,90 TL
Singer Brilliance Dikiş Makinesi - 6.499 TL
Fantom Carbon Dikey Süpürge - 1.299 TL
Kiwi Kablosuz Dikey Süpürge - 2.799 TL
Sinbo Elektrikli Çay Makinesi - 799 TL
Kiwi Elektrikli Cezve - 379 TL
Kiwi Çelik Kettle - 329 TL
Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi - 549 TL
Aprilla Saç Maşası - 299 TL
Pierre Cardin Akıllı Baskül - 349 TL
Pierre Cardin Erkek Bakım Seti - 549 TL
Pierre Cardin Kulak ve Burun Kılı Temizleme Makinesi - 79,90 TL
Mini Ütü Masası - 199 TL
Kanatlı Kurutmalık - 249 TL