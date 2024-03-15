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169 bin TL'ye 0 araç! A101 DEV İNDİRİMİ bugün başladı! 16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi! Kıyma 159 TL, 30'lu yumurta 85 TL...

A101 Market, 16 Mart itibarıyla başlayacak olan yeni aktüel ürünler kampanyasını duyurdu! Bu hafta, ekonomik alışveriş yapmak isteyen tüketiciler için özel olarak seçilen indirimli ürünlerle dolu bir katalog sunuyor. İşte 16 Mart 2024 A101 aktüel ürünler listesi...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 21:41 Güncelleme 15 Mart 2024, 21:41
169 bin TL’ye 0 araç! A101 DEV İNDİRİMİ bugün başladı! 16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi! Kıyma 159 TL, 30’lu yumurta 85 TL...

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A101'in en yeni kampanyasını merakla bekleyenler, 16 Mart'tan itibaren marketlerde yer alacak indirimli ürünlerin güncel listesine göz atabilirler. Bu fırsatları kaçırmamak için hazırlıklı olun ve A101 marketlerine uğramayı unutmayın!

16 MART 2024 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

Portakal 14.95 TL

Muz 69.90 TL

Patates 13.90 TL

Domates 27.95 TL

Kabak 23.90 TL

30'lu Yumurta 85 TL

Piliç Kalçalı But 69.90 TL

400 g Beşler Dana Kıyma 164 TL

400 g Beşler Dana Kuşbaşı 173 TL

400 g Kombinet Dana Kıyma 159 TL

400 g Kombinet Dana Kuşbaşı 169 TL

Ceviz: 124 TL

Dr. Oetker Puding Çeşitleri: 18.50 TL

5 kg Doruk Buğday Unu: 74.75 TL

Ülker 9 Kat tat İnce İnce Gofret Çeşitleri: 15.50 TL

Ülker Hanımeller Mahlepli Tuzlu Kurabiye: 8.90 TL

Ülker Sütlü Bebe Bisküvi: 16.90 TL

Eti Crax Çubuk Kraker Çeşitleri: 8.50 TL

Dear Body Duş Jeli Çeşitleri: 25.50 TL

Ritm Bambulu Oda Kokusu Çeşitleri: 45 TL

Hometech Alfa 8TX Tablet - 1.999 TL

Philips Powerbank 10.000 mAh - 399 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı - 16.999 TL

SEG 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi - 9.999 TL

SEG 9 Kg Silver Çamaşır Makinesi - 10.999 TL

Taç Bella Döküm Derin Tencere - 579 TL

Taç Bella Döküm Basık Tencere - 579 TL

Taç Bella Döküm Tava - 349 TL

Nehir Servis Gereçleri - 99,90 TL

Singer Brilliance Dikiş Makinesi - 6.499 TL

Fantom Carbon Dikey Süpürge - 1.299 TL

Kiwi Kablosuz Dikey Süpürge - 2.799 TL

Sinbo Elektrikli Çay Makinesi - 799 TL

Kiwi Elektrikli Cezve - 379 TL

Kiwi Çelik Kettle - 329 TL

Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi - 549 TL

Aprilla Saç Maşası - 299 TL

Pierre Cardin Akıllı Baskül - 349 TL

Pierre Cardin Erkek Bakım Seti - 549 TL

Pierre Cardin Kulak ve Burun Kılı Temizleme Makinesi - 79,90 TL

Mini Ütü Masası - 199 TL

Kanatlı Kurutmalık - 249 TL

15 Mart CUMA 2024 BİM aktüel ürünler FİYAT LİSTESİ! BİMde züccaciye-tekstil İNDİRİMİ! 150x200 cm - 195,00 TL, Air Fryer, çeyiz paketi...15 Mart CUMA 2024 BİM aktüel ürünler FİYAT LİSTESİ! BİMde züccaciye-tekstil İNDİRİMİ! 150x200 cm - 195,00 TL, Air Fryer, çeyiz paketi...
15 Mart CUMA 2024 BİM aktüel ürünler FİYAT LİSTESİ! BİM'de züccaciye-tekstil İNDİRİMİ! 150x200 cm - 195,00 TL, Air Fryer, çeyiz paketi...

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