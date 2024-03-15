150 bin TL’nin 3 aylık faiz getirisi fırladı: Yüzde 52’ye çıktı! Bankalar yarışa girdi

DenizBank , %52,00 faiz oranı ile piyasadaki en yüksek getiriyi sunan bankalardan biri oldu. Net getirisi 18.677 TL , vade sonu ödemesi 168.677 TL .

Mevduat faizi, bankaların müşterilerinin yatırdıkları paralar için ödedikleri getiri oranıdır. Başka bir deyişle, bir kişi parasını bankada belirli bir süre boyunca mevduat hesabında tuttuğunda, banka bu parayı kullanma karşılığında müşterisine belirli bir faiz ödemesi yapar.

Mevduat faizi, genellikle yıllık yüzde (%) olarak ifade edilir ve yatırılan paranın ne kadar süre bankada tutulduğuna bağlı olarak müşteriye ödenir. Mevduat faizi, hesap türüne (vadesiz mevduat, vadeli mevduat, e-mevduat gibi), mevduatın tutulduğu süreye, bankanın belirlediği faiz politikalarına ve ekonomik koşullara göre değişiklik gösterebilir.