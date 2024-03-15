15 Milyon 300 Bin Emekliyi İlgilendiriyor: 7.000 TL Ek Ödeme Onaylandı!

SGK gelir/aylığını Akbank'a taşıyan emekliler için promosyon tutarı emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 3.499 TL ye kadar olması halinde 6.000 TL, 3.500 - 7.499 TL arasında olması halinde 7.000 TL, 7.500 – 9.999 TL arasında olması halinde 9.000 TL, 10.000 TL ve üzerinde olması halinde 10.000 TL'dir. Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişiler için ilgili kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutara göre promosyon ödemesi yapılır.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2024 T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 4.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Kampanya 10 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz. Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilir. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız, 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2024 Maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir. 3.500 TL altı - 3.000 TL 3.500 - 7.499 TL - 3.500 TL 7.500 - 9.999 TL - 4.500 TL 10.000 TL ve üzeri - 5.000 TL