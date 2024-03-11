SSK, Bağkur’lular Dikkat! Erken Emeklilik Reformu O Kişiler İçin Onaylandı!

YIPRANMA BENZERİ PRİM GÜN SAYISI VE YAŞ İNDİRİMİ: Anneler ve ev kadınları için yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi uygulanacak. Bu, annelerin daha az prim ödeyerek daha genç yaşta emekli olmalarına olanak tanıyacak.

EYT'LİLERE AVANTAJ: Emeklilik yaşını tamamlamış ancak 9000 gün primi bulunmayan küçük esnaf ve EYT kapsamındaki bireyler, 7200 günü doldurmuşsa hemen emekli olabilecekler. Bu durum, esnaf için 5 yıl erken emeklilik hakkını beraberinde getirecek.