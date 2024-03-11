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SSK, Bağkur'lular Dikkat! Erken Emeklilik Reformu O Kişiler İçin Onaylandı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önümüzdeki dönemde çalışma hayatına dair önemli reformlar masaya yatırılacak. Bu reformlardan biri, ev kadınlarının emekliliği ile ilgili olacak. Yeni düzenleme ile çalışma imkanı bulamayan ev kadınları, daha erken emekli olma fırsatına kavuşacak. Diğer bir reform ise Bağ-Kur'luları ilgilendiriyor. Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lu sigortalılara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulacak.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 20:04 Güncelleme 11 Mart 2024, 20:06
SSK, Bağkur’lular Dikkat! Erken Emeklilik Reformu O Kişiler İçin Onaylandı!

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Çalışma hayatında önemli değişikliklere kapı aralayan yeni adımlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alındı. Bu adımlar arasında ev kadınlarının emekliliği ve Bağ-Kur'lulara erken emeklilik imkanı sağlayan düzenlemeler öne çıkıyor.

ERKEN EMEKLİLİKTE YENİ ADIMLAR ATILIYOR!

EV KADINLARININ EMEKLİLİĞİ: Prim ödenen ev kadınları, şartları tamamladıklarında daha kolay emekli olabilecek. Bağ-Kur kapsamında 5400 gün prim yeterli olacak, ancak daha önce çalışan ve prim ödemiş kadınlar için emeklilik süreci daha hızlı olacak.

BAĞ-KUR'LULARA ERKEN EMEKLİLİK: Özellikle küçük esnaf ve sanatkarlar için Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı getirilecek. Prim gün sayısı 7200'e düşürülerek, emeklilik şartları SSK'lilarla eşitlenecek.

YIPRANMA BENZERİ PRİM GÜN SAYISI VE YAŞ İNDİRİMİ: Anneler ve ev kadınları için yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi uygulanacak. Bu, annelerin daha az prim ödeyerek daha genç yaşta emekli olmalarına olanak tanıyacak.

EYT'LİLERE AVANTAJ: Emeklilik yaşını tamamlamış ancak 9000 gün primi bulunmayan küçük esnaf ve EYT kapsamındaki bireyler, 7200 günü doldurmuşsa hemen emekli olabilecekler. Bu durum, esnaf için 5 yıl erken emeklilik hakkını beraberinde getirecek.

SOSYAL GÜVENCE İMKANI: Aile Koruma Paketi kapsamında, çalışma imkanı bulamayan ya da yeterli prim ödemesi olmayan ev kadınlarına sosyal güvence sağlanacak. Devlet, ev kadınlarının ödeyecekleri isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini karşılayarak sosyal güvence ve emeklilik haklarını artıracak.

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