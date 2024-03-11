A101, BİM aktüel ürünler kataloğu! İNDİRİMLİ FİYAT LİSTELİ: Peynir 115,00 TL, 5 kg-yoğurt 139,50 TL, Tuvalet Kağıdı 65,00 TL...

Bu hafta BİM ve A101'de cazip fırsatlar ve indirimlerle karşılaşmak mümkün. Alışveriş yapmadan önce katalogları inceleyerek ihtiyaçlarınıza uygun ürünleri kaçırmamak önemli.
Bu hafta BİM ve A101'de cazip fırsatlar ve indirimlerle karşılaşmak mümkün. Alışveriş yapmadan önce katalogları inceleyerek ihtiyaçlarınıza uygun ürünleri kaçırmamak önemli.
BİM AKTÜEL 12 MART 2024 KATALOĞU
Bebe bisküvisi 18,50 TL
Kakaolu Fındık Kreması 99,00 TL
Patlamış mısır 13,50 TL
Karam 29,00 TL
İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg- 139,50 TL
Klasik İnek Peyniri 115,00 TL
Lor Peyniri 49,00 TL
Aromalı Süt Çeşitleri 55,00 TL
Çamaşır Yumuşatıcı Yumoş 5 L- 107,00 TL
Bulaşık Deterjanı 245,00 TL
Bulaşık Makinesi Tableti 169,00 TL,
Maylo Tuvalet Kağıdı 65,00 TL
Dijitsu 50" UHD Google Tv 10.999 TL
Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL
HP Victus i5 Gaming Laptop 27.999 TL
HP Tank Yazıcı 5.799 TL
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL
Arnica Blender Seti 1.199 TL
Kumtel Dijital Yağsız Airfryer 2.099 TL
Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 79 TL
Kumtel Inox Tost Makinesi 1.499 TL
Kumtel Davlumbaz 899 TL
Kumtel Vakum Makinesi 899 TL
Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi 3.999 TL
Arnica Elektrikli Süpürge 2.699 TL
VIVO V16 Cep Telefonu 4.499 TL
Heifer Şarjlı Süpürge 3.999 TL
Polosmart Duvar Şarj 179 TL
Polosmart Akıllı Bileklik 249 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.199 TL
Kiwi IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.099 TL
RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 18.999 TL
Relax Çelik Termos 349 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL
Benante Kahvaltı Seti 399 TL
Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 139 TL
Naturalove Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası 159 TL
LAV Dekorlu Meşrubat Bardağı 3'lü 69 TL
Glass in love Borosilikat Bombeli Bardak 69 TL
Glass in love Cam Çerezlik Set 159 TL
Glass in love Renkli Gravürlü Sürahi 1800 ml 279 TL
Pasta / Kek Saklama ve Taşıma Kabı 79 TL
Kepçe / Kaşık Altlığı 12,50 TL
Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 4,5 Litre 47,50 TL
A101 AKTÜEL 14 MART 2024
Toshiba 58" Ultra HD 4K Android Tv 16.999 TL
HI-LEVEL 55' Ultra HD WebOS Smart Led Tv 11.999 TL
Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL
Onvo 43' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.899 TL
Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.499 TL
Mipo M25 Cep Telefonu 3.999 TL
Hometech Alfa 8TX Tablet 1.999 TL
Philips Powerbank 10.000 mAh 399 TL
SEG Inox No-Frost Buzdolabı 16.999 TL
SEG 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi 9.999 TL
SEG 9 Kg Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL
Pierre Cardin Akıllı Baskül 349 TL
Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 549 TL
Pierre Cardin Kulak ve Burun Kılı Temizleme Makinesi 79,90 TL
Singer Brilliance Dikiş Makinesi 6.499 TL
Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.299 TL
Kiwi Kablosuz Dikey Süpürge 2.799 TL
Sinbo Elektrikli Çay Makinesi 799 TL
Kiwi Elektrikli Cezve 379 TL
Kiwi Çelik Kettle 329 TL
Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 549 TL
Aprilla Saç Maşası 299 TL
Erba Çekme Karavan 239.990 TL
APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 34.990 TL
Piranha Akıllı Drone 769 TL
Erinöz Morus Salıncak 3.790 TL
Gölgelikli Salıncak 1.299 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 199 TL
Büyük Boy Kamp Sandalyesi 549 TL
Katlanır Piknik Sandalyesi Çeşitleri 249 TL