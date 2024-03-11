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A101, BİM aktüel ürünler kataloğu! İNDİRİMLİ FİYAT LİSTELİ: Peynir 115,00 TL, 5 kg-yoğurt 139,50 TL, Tuvalet Kağıdı 65,00 TL...

Türkiye genelinde popüler market zincirleri BİM ve A101, 12-15 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloglarını yayımladı. İşte, her iki markette bu hafta ön plana çıkan ürünler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 18:43 Güncelleme 11 Mart 2024, 18:45
A101, BİM aktüel ürünler kataloğu! İNDİRİMLİ FİYAT LİSTELİ: Peynir 115,00 TL, 5 kg-yoğurt 139,50 TL, Tuvalet Kağıdı 65,00 TL...

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Bu hafta BİM ve A101'de cazip fırsatlar ve indirimlerle karşılaşmak mümkün. Alışveriş yapmadan önce katalogları inceleyerek ihtiyaçlarınıza uygun ürünleri kaçırmamak önemli.

BİM AKTÜEL 12 MART 2024 KATALOĞU

Bebe bisküvisi 18,50 TL

Kakaolu Fındık Kreması 99,00 TL

Patlamış mısır 13,50 TL

Karam 29,00 TL

İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg- 139,50 TL

Klasik İnek Peyniri 115,00 TL

Lor Peyniri 49,00 TL

Aromalı Süt Çeşitleri 55,00 TL

Çamaşır Yumuşatıcı Yumoş 5 L- 107,00 TL

Bulaşık Deterjanı 245,00 TL

Bulaşık Makinesi Tableti 169,00 TL,

Maylo Tuvalet Kağıdı 65,00 TL

Dijitsu 50" UHD Google Tv 10.999 TL

Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL

HP Victus i5 Gaming Laptop 27.999 TL

HP Tank Yazıcı 5.799 TL

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL

Arnica Blender Seti 1.199 TL

Kumtel Dijital Yağsız Airfryer 2.099 TL

Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 79 TL

Kumtel Inox Tost Makinesi 1.499 TL

Kumtel Davlumbaz 899 TL

Kumtel Vakum Makinesi 899 TL

Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi 3.999 TL

Arnica Elektrikli Süpürge 2.699 TL

VIVO V16 Cep Telefonu 4.499 TL

Heifer Şarjlı Süpürge 3.999 TL

Polosmart Duvar Şarj 179 TL

Polosmart Akıllı Bileklik 249 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.199 TL

Kiwi IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.099 TL

RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 18.999 TL

Relax Çelik Termos 349 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL

Benante Kahvaltı Seti 399 TL

Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 139 TL

Naturalove Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası 159 TL

LAV Dekorlu Meşrubat Bardağı 3'lü 69 TL

Glass in love Borosilikat Bombeli Bardak 69 TL

Glass in love Cam Çerezlik Set 159 TL

Glass in love Renkli Gravürlü Sürahi 1800 ml 279 TL

Pasta / Kek Saklama ve Taşıma Kabı 79 TL

Kepçe / Kaşık Altlığı 12,50 TL

Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 4,5 Litre 47,50 TL

A101 AKTÜEL 14 MART 2024

Toshiba 58" Ultra HD 4K Android Tv 16.999 TL

HI-LEVEL 55' Ultra HD WebOS Smart Led Tv 11.999 TL

Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL

Onvo 43' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.899 TL

Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.499 TL

Mipo M25 Cep Telefonu 3.999 TL

Hometech Alfa 8TX Tablet 1.999 TL

Philips Powerbank 10.000 mAh 399 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı 16.999 TL

SEG 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi 9.999 TL

SEG 9 Kg Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL

Pierre Cardin Akıllı Baskül 349 TL

Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 549 TL

Pierre Cardin Kulak ve Burun Kılı Temizleme Makinesi 79,90 TL

Singer Brilliance Dikiş Makinesi 6.499 TL

Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.299 TL

Kiwi Kablosuz Dikey Süpürge 2.799 TL

Sinbo Elektrikli Çay Makinesi 799 TL

Kiwi Elektrikli Cezve 379 TL

Kiwi Çelik Kettle 329 TL

Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 549 TL

Aprilla Saç Maşası 299 TL

Erba Çekme Karavan 239.990 TL

APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 34.990 TL

Piranha Akıllı Drone 769 TL

Erinöz Morus Salıncak 3.790 TL

Gölgelikli Salıncak 1.299 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 199 TL

Büyük Boy Kamp Sandalyesi 549 TL

Katlanır Piknik Sandalyesi Çeşitleri 249 TL

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