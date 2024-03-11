Ayçiçek Yağı 139 TL’den 89 TL’ye düştü! 1-2-3-4-5 litre stoklar bitmeden acele edin! Sepete atan 3’er 5’er alıyor

Bu kampanya kapsamında özellikle 5 litrelik ayçiçek yağında dev indirim fırsatları sunulacak. Ayrıca peynir, zeytin, domates, salça gibi pek çok farklı üründe de indirimler müşterilere sunulacak. Bu sayede Ramazan boyunca alışveriş yaparken müşteriler hem bütçelerini koruyacaklar hem de ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilecekler.