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Ayçiçek Yağı 139 TL'den 89 TL'ye düştü! 1-2-3-4-5 litre stoklar bitmeden acele edin! Sepete atan 3'er 5'er alıyor

CarrefourSA ve A101 Ramazan ayı yaklaşırken müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Mart ayıyla birlikte başlayan Ramazan indirimleri, market raflarında yerini almaya başladı. CarrefourSA ve A101 müşterilerinin yüzünü güldürecek birbirinden avantajlı indirimlerle dolu bir Ramazan kampanyası başlatıyor.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 13:19 Güncelleme 11 Mart 2024, 13:19
Ayçiçek Yağı 139 TL’den 89 TL’ye düştü! 1-2-3-4-5 litre stoklar bitmeden acele edin! Sepete atan 3’er 5’er alıyor

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Bu kampanya kapsamında özellikle 5 litrelik ayçiçek yağında dev indirim fırsatları sunulacak. Ayrıca peynir, zeytin, domates, salça gibi pek çok farklı üründe de indirimler müşterilere sunulacak. Bu sayede Ramazan boyunca alışveriş yaparken müşteriler hem bütçelerini koruyacaklar hem de ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilecekler.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATI DÜŞTÜ!

CarrefourSA'nın Ramazan indirim kampanyasıyla ilgili detaylar mağazalarda ve online platformlarda yer alacak. Müşteriler, kampanya kapsamındaki indirimlerden yararlanmak için CarrefourSA mağazalarını ve online alışveriş platformunu ziyaret edebilirler.

CARREFOURSA İNDİRİM ÜRÜNLERİ

5 lt Teneke Yudum Ayçiçek Yağı 229.90 TL

5 lt Pet Biryağ Ayçiçek Yağı 199.90 TL

2 lt Pet Yudum Ayçiçek Yağı 89.90 TL

A101 AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ

A101'in indirim listesinde yer alan ayçiçek yağları, tüketicilere cazip fiyatlarla sunuluyor. 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları, 61 TL'ye kadar gerileyerek tüketicileri memnun etti. Bu indirim fırsatını kaçırmak istemeyenler, A101 online sitesine veya mağazalarına akın ederek stoklardan faydalanıyorlar.

A101'in indirim listesinde yer alan bazı ürünler ve indirimli fiyatları şu şekilde:

Dore ayçiçek yağı 3 litre: 99,90 TL

Torku ayçiçek yağı 4,5 litre: 61,25 TL

Biryağ ayçiçek yağı 4,5 litre: 71,25 TL

Abalı ayçiçek yağı 4 litre: 139 TL

Komili ayçiçek yağı pet 4 litre: Eskiden 139,90 TL, Şimdi 119,90 TL

Vera ayçiçek yağı 2 litre: 87,50 TL

Bu indirimli fiyatlarla tüketiciler, bütçelerini korurken temel ihtiyaçlarını karşılamanın keyfini yaşıyorlar. Ancak stoklardaki azalma nedeniyle, indirimden faydalanmak isteyenlerin hızlı davranmaları gerekiyor.

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