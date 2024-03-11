Mevduat Faizi 32 Günlük Getiri! Tamı Tamına 12.874,32 TL Alınabilir

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Vadeli mevduat hesapları, özellikle mevcut ekonomik koşullar altında yatırımcılar için cazip bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Yüksek faiz oranları, birikimlerini TL cinsinden değerlendirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunarken, doğru planlama ve bilinçli kararlarla daha yüksek getiriler elde etmek mümkün.

310.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları Mart ayının ortalarında yapılan güncel hesaplamalara göre, çeşitli bankaların sunduğu vadeli mevduat faiz oranları ve bu oranlarla elde edilecek net kazançlar şu şekilde sıralanıyor: ING Bank'ın e-Turuncu Hesabı %47 faiz oranı sunarken, vade sonunda yatırımcılar 322.101,86 TL tutarında bir meblağ elde edebiliyorlar. Alternatif Bank'ın VOV Hesabı ise %50 faiz oranı ile 322.874,32 TL net kazanç sağlıyor.