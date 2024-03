Mevduat Faizi 32 Günlük Getiri! Tamı Tamına 12.874,32 TL Alınabilir

Hem ON Bankası'nın ON Plus hesabı hem de Anadolubank'ın Renkli Hesabı %48 faiz oranı teklif ederek, 322.359,34 TL net kazanç sunuyor.

DenizBank'ın E-Mevduat hesabı da %47 faiz oranı ile 322.101,86 TL net kazanç elde edilmesine olanak tanıyor.