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Borsada Yeni Heyecan: 11-15 Mart 2024 Halka Arz Takvimi... 1 Şirket Bu Hafta Halka Arz Oluyor!

11-15 Mart tarihleri arasında, Türkiye'nin finansal piyasaları, BIST'te gerçekleşecek yeni halka arzlarla heyecan verici bir haftaya adım atacak. Bu hafta içerisinde farklı sektörlerden şirketler yatırımcılara halka arz yoluyla ortaklık teklifinde bulunacak. Bu durum, hem yatırımcılar hem de şirketler için önemli bir fırsat yaratacak. İşte 11-15 Mart 2024 halka arz takvimi...

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 10:55 Güncelleme 11 Mart 2024, 10:59
Borsada Yeni Heyecan: 11-15 Mart 2024 Halka Arz Takvimi... 1 Şirket Bu Hafta Halka Arz Oluyor!

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Türkiye'nin finansal piyasalarındaki heyecan verici gelişmelere işaret ediyor. Yeni halka arz edilen şirketlerin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması, yatırımcılar için çeşitlilik fırsatları sunabilir. Aynı zamanda, şirketler için de finansman sağlama ve büyüme stratejilerini uygulama imkanı doğabilir.

BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan yeni bir şirke halka arza çıkıyor. Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.hazırlıkları başladı. Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ'nin mevcut ortakları Odine International Holding UK LLP'nin sahip olduğu 3.715.871 TL, Hidayet Didem Zapsu BİLYAY'ın sahip olduğu 4.596.031 TL, Deniz Han BİLYAY'ın sahip olduğu 6.894.049 TL ve Doğu Kaan BİLYAY'ın sahip olduğu 6.894.049 TL olmak üzere toplam 22.100.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecektir.

TASLAK ARZ TAKVİMİ!

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

TEKYP Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş.

Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Destek Finans Faktoring A.Ş.

Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.

(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.

Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

Koç Metalurji A.Ş.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

GFS Holding A.Ş.

Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

Koray Holding A.Ş.

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.

Cem Zeytin A.Ş.

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Smm Tekstil A.Ş.

Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Netcad Yazılım A.Ş.

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

OutMedya İletişim A.Ş.

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

Sümer Faktoring A.Ş.

Omega Elektrik Pano A.Ş.

(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş. (Ertelendi)

Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Reddedildi)

Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. (İptal Edildi)

Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

"Taslak halka arz" terimi henüz tam olarak kesinleşmemiş, plan aşamasında olan bir halka arz sürecini ifade eder. Yani, şirket halka arz planları yapıyor olabilir ancak süreç henüz kesinleşmemiş veya resmileştirilmemiş olabilir. Bu nedenle "taslak" sıfatı, sürecin belirli bir aşamada olduğunu ve henüz tamamlanmadığını belirtmek için kullanılır.

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