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Alves Kablo halka arz ne zaman 2024? Alves Kablo kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Hangi bankalarda var? Talep toplama tarihi..

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz sürecine resmen başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla birlikte, Alves Kablo'nun halka arzı için hazırlıklar son aşamaya geldi. Şirket, talep toplama sürecini tamamladıktan sonra işlem görmeye başlayacak.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 07:00 Güncelleme 21 Şubat 2024, 07:05
Alves Kablo halka arz ne zaman 2024? Alves Kablo kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Hangi bankalarda var? Talep toplama tarihi..

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., yeni bir döneme başlamak üzere halka arz ediliyor. Şirketin halka arz takviminde yer almasıyla birlikte, yatırımcılar bu önemli adımı yakından takip ediyor. Alves Kablo'nun halka arzında 40.000.000 lot sermaye artırımı planlanırken, bu artırımın 32.000.000 lotu yurt içi bireysel yatırımcılara, 8.000.000 lotu ise yurt içi kurumsal yatırımcılara sunulacak.

ALVES KABLO HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİYOR?

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. şirketi 22-23 Şubat tarihleri arasında 19,45 TL fiyat ile halka arz oluyor.

Halka arzı bireysele eşit dağıtım şekilde olacak firma, katılım endeksine uygun olacak. Şirketin lot dağılımı:



- 2.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (311 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 13 Lot (252 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (213 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 10 Lot (194 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 9 Lot (175 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (155 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (136 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (136 TL).

ALVES KABLO HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.


Fibabanka A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.
ING Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.


QNB Finansbank A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.

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