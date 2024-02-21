Alves Kablo halka arz ne zaman 2024? Alves Kablo kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Hangi bankalarda var? Talep toplama tarihi..

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., yeni bir döneme başlamak üzere halka arz ediliyor. Şirketin halka arz takviminde yer almasıyla birlikte, yatırımcılar bu önemli adımı yakından takip ediyor. Alves Kablo'nun halka arzında 40.000.000 lot sermaye artırımı planlanırken, bu artırımın 32.000.000 lotu yurt içi bireysel yatırımcılara, 8.000.000 lotu ise yurt içi kurumsal yatırımcılara sunulacak.

ALVES KABLO HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİYOR? Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. şirketi 22-23 Şubat tarihleri arasında 19,45 TL fiyat ile halka arz oluyor.



Halka arzı bireysele eşit dağıtım şekilde olacak firma, katılım endeksine uygun olacak. Şirketin lot dağılımı: