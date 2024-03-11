Konut kredisi kullanacaklar dikkat | Bunları yapanın parası cebinde kalıyor! Sigorta yaptırmak zorunlu mu? Erken ödeme tazminatı yasal mı?

Konut kredilerinde tüketicinin temerrüte düşmesi (borcunu ödeyememesi) durumunda kalan borcun tamamı hangi şartlarda talep edilebilir? Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüte düşmesi durumunda eğer kredi veren tüm borcun ödenmesi hakkını saklı tutmuş ise bu hakkı ancak kredi verenin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksiti ödememesi durumunda kullanabilir. Bankanın bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az 30 gün süre vererek uyarıda bulunması gerekiyor. Süre sonunda bankanın tüketici hakkında işlem başlatma hakkı bulunuyor.

Konut kredisini erken ödemek isteyen tüketiciden bankanın talep ettiği erken ödeme tazminatı yasal mıdır?

Kredinin faiz oranı sabit olarak belirlenmiş ise, sözleşmede yer alması şartıyla, tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir. Bu tazminat, erken ödenen anapara tutarının kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde yüzde 1'ini, 36 ayı aşan kredilerde yüzde 2'sini geçemez. Bu tutar hiçbir şekilde tüketiciye yapılacak toplam indirim tutarını aşamaz. Değişken faiz oranlı kredilerde ise tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemez.

Kredi kullandırırken hayat sigortası yaptırılması yasal mıdır?

Bankalar özellikle belli yaşın üzerindeki kişilere kredi kullandırırken verdikleri krediyi güvence altına almak gerekçesiyle hayat sigortası yaptırma şartı koşuyor. Ancak bakanlık zaten konuta kredi karşılığında banka tarafından ipotek konulduğunu belirterek, kredinin ödenmemesi halinde bankanın evi satışa çıkararak zararını karşılayabileceğini belirtiyor. Hayat sigortasının da yasal bir dayanağı bulunmuyor.

Kredi borcunun tamamının erken kapatılması durumunda, sigortada kalan kısmının geri alınması mümkün müdür?

Kredi bağlantılı yapılan sigortalarda kredinin erken kapatılması halinde sigorta teminatı açısından sonlandırmaya ilişkin bir dilekçeyle sigorta sözleşmesi sonlandırılarak bakiye kalan süre için sigorta priminden kalan miktarın iadesi talep edilebilir. Bu durumda riskin devam ettiği gün hesaplanarak fazladan kalan gün sayısı kadar tutar iade edilebilir. Yani vatandaşlar kredilerini kapattıkları tarihte eğer isterlerse hayat sigortasını bitirebilir. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN