Kalyon Avrupa’nın en büyük boru hattı projesini üstlendi | Murathan Kalyoncu: "Yurt dışında kritik altyapı projelerine talibiz"

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu

Finansman ve dış pazar konularındaki deneyimi ile 4 Mart'ta Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna oturan Murathan Kalyoncu'nun ev sahipliği yaptığı ziyarette, Romen ekip şirketin hayata geçirdiği birçok projeyi inceleme fırsatı buldu. Sabah'ta yer alan habere göre, yapımında Kalyon'un da yer aldığı BOTAŞ'a ait olan Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tesisi ve Silivri açıklarındaki platformlarda incelemelerde bulunan Romen ekip, devasa proje karşısında heyecanını gizleyemedi.



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Romanya'daki projenin yaklaşık 500 milyon euroluk yatırımla hayata geçirileceğini söyleyen Murathan Kalyoncu, "İnşaat ve enerji konusundaki bilgi ve deneyimimizin yanı sıra mühendislik ve büyük proje yönetme yeteneğimizi bu projeyle Avrupa'ya taşımanın gurunu yaşıyoruz. İştiraklerimizle Romanya'da bu tarz önemli projelere dahil olmaya devam edeceğiz. Buradan kazandığımız yetkinliği farklı ülkelere de taşımak ve bayrağımızı oralarda da dalgalandırmak istiyoruz. Bu inanç ve hedefle yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Türkiye'yi ziyaret eden ekiple, yaklaşık bir yıldır oldukça yakın çalıştıklarını söyleyen Kalyoncu, şunları kaydetti: "Ziyaretleri sırasında özellikle, teknik altyapımız, kullandığımız ileri teknoloji ve mühendislik bilgimizle ilgili büyük övgü ve güven ifadesiyle karşılandık. Ne kadar büyük bir holding olduğumuzu yerinde görme imkânı buldular. Bu, bizim için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı oldu. Yaptığımız çalışmaların ve gurur duyduğumuz projelerin yerinde incelenmesi, ortaklarımızın bize olan güvenini pekiştirmekte ve bizi daha da ileriye taşıyacak yeni iş birliklerinin kapılarını aralamaktadır." Romanya yatırımında planların ilerisinde oldukları bilgisini veren Kalyoncu, "Kaynak işi son hızla devam ediyor. Boru teminini Türkiye'den yapıyoruz ve bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Nisan ayında inşallah kaynaklarını yaptığımız boruları toprağa indirmeye başlayacağız" dedi.