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Mirasçılar dikkat! Her kardeş kendi payı için bunu yapacak!

Türkiye'deki mevcut ekonomik koşullar, ev sahibi olmayı giderek zorlaştırırken, birçok aile, varlıklarını çocukları arasında adil bir şekilde bölüşmenin yollarını arıyor. Özellikle ev ve arsa gibi gayrimenkullerin hisselere bölünmesiyle ilgili yaşanan hukuki karmaşalar, yeni bir uygulamanın devreye girmesiyle çözüme kavuşuyor. Bu yeni düzenleme ile noter onaylı sözleşme şartı kaldırılarak, miras paylaşımı süreci büyük ölçüde kolaylaştırıldı.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 16:40 Güncelleme 09 Mart 2024, 17:24
Mirasçılar dikkat! Her kardeş kendi payı için bunu yapacak!

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Bu yeni uygulama, miras paylaşımı ve hisseli tapu işlemlerinde büyük bir kolaylık sağlıyor. Noter onaylı sözleşme zorunluluğunun kaldırılması, özellikle büyük aileler için miras paylaşımını daha az karmaşık ve daha ulaşılabilir hale getiriyor. Bu düzenleme, miras hukukunda modern ve pratik bir çözüm sunarak, vatandaşların yaşadığı hukuki sorunlara pratik bir çözüm getiriyor. Artık aileler, gayrimenkul miraslarını daha kolay bir şekilde adil bir şekilde paylaşabilecek.

Gayrimenkul Mirası ve Hisseli Tapular

Türkiye'de enflasyonun etkisiyle birlikte, kira ve daire fiyatlarının hızla artması, ev sahibi olmayı zorlaştırıyor. Bu durumda birçok ebeveyn, evlatlarına adil bir şekilde miras bırakabilmek adına, gayrimenkullerini hisseli tapulara ayırmayı tercih ediyor. Ancak bu yöntem, geçmişte pek çok hukuki anlaşmazlığa sebep oluyordu.

Yeni Düzenleme ile Miras Paylaşımı Kolaylaşıyor

Yapılan yeni düzenlemeyle, miras paylaşımında büyük bir adım atıldı. Artık kardeşler arasındaki miras paylaşım anlaşmaları yazılı olarak yapılabilir ve tarafların karşılıklı imzaları ile geçerli olacak. Bu değişiklik, noter onayı gerektirmeksizin, miras paylaşım işlemlerinin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına olanak tanıyor.

Hisseli Tapu Alımı ve Satışı

Miras paylaşımında, hisseli tapu alımı önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri, sınırların ve parsellerin tespiti gibi süreçler, mirasın adil bir şekilde bölüştürülmesini sağlıyor. Yeni düzenleme sayesinde, bu işlemler daha az bürokratik engelle karşılaşarak gerçekleştirilebilecek. Hisseli tapuların satışı için de hissedarların ortak bir karar alması gerekiyor, ancak artık bu işlemler daha kolay hale geliyor.

Hisseli tapu, bir gayrimenkulün birden fazla kişi tarafından paylaşıldığını gösteren bir tapu türüdür. Bu tür tapularda, gayrimenkul üzerinde hak sahibi olan her bir kişinin payı belirtilir ve bu paylar toplamı gayrimenkulün tamamını oluşturur. Hisseli tapu sahipleri, mülkiyet haklarını oranlarına göre kullanır ve gayrimenkul üzerindeki kararlar oy çokluğu veya belirlenen bir anlaşma çerçevesinde alınır.

Paylı Mülkiyet: Hisseli tapuda, mülkiyet birden fazla kişi arasında paylaşılır. Her bir hissedar, gayrimenkulün belirli bir oranına sahiptir ve bu oran tapuda belirtilir.

Karar Alma: Gayrimenkul üzerinde yapılacak işlemler, genellikle hissedarların çoğunluğunun onayı ile gerçekleştirilir. Ancak, bazı önemli kararlar için tüm hissedarların onayı gerekebilir.

Satış ve Devir: Hisseli tapuya sahip bir gayrimenkulün satışı veya devri, tüm hissedarların rızası ile mümkündür. Bir hissedar, kendi payını başka birine satabilir, ancak genellikle diğer hissedarların öncelikli satın alma hakkı vardır.

Kullanım: Gayrimenkulün kullanımı konusunda hissedarlar arasında anlaşmazlık yaşanabilir. Bu durumda, hissedarlar arasında bir kullanım anlaşması yapılması veya mahkemeye başvurulması gerekebilir.

Elimde tapum var diye güvenmeyin! Evinizi, arsanızı kaybetme riski! Tapu sahipleri dikkat!Elimde tapum var diye güvenmeyin! Evinizi, arsanızı kaybetme riski! Tapu sahipleri dikkat!
Elimde tapum var diye güvenmeyin! Evinizi, arsanızı kaybetme riski! Tapu sahipleri dikkat!

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