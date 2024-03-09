Miras paylaşımı nda, hisseli tapu alımı önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri, sınırların ve parsellerin tespiti gibi süreçler, mirasın adil bir şekilde bölüştürülmesini sağlıyor. Yeni düzenleme sayesinde, bu işlemler daha az bürokratik engelle karşılaşarak gerçekleştirilebilecek. Hisseli tapuların satışı için de hissedarların ortak bir karar alması gerekiyor, ancak artık bu işlemler daha kolay hale geliyor.

Hisseli tapu, bir gayrimenkulün birden fazla kişi tarafından paylaşıldığını gösteren bir tapu türüdür. Bu tür tapularda, gayrimenkul üzerinde hak sahibi olan her bir kişinin payı belirtilir ve bu paylar toplamı gayrimenkulün tamamını oluşturur. Hisseli tapu sahipleri, mülkiyet haklarını oranlarına göre kullanır ve gayrimenkul üzerindeki kararlar oy çokluğu veya belirlenen bir anlaşma çerçevesinde alınır.

Karar Alma: Gayrimenkul üzerinde yapılacak işlemler, genellikle hissedarların çoğunluğunun onayı ile gerçekleştirilir. Ancak, bazı önemli kararlar için tüm hissedarların onayı gerekebilir.

Paylı Mülkiyet: Hisseli tapuda, mülkiyet birden fazla kişi arasında paylaşılır. Her bir hissedar, gayrimenkulün belirli bir oranına sahiptir ve bu oran tapuda belirtilir.

Satış ve Devir: Hisseli tapuya sahip bir gayrimenkulün satışı veya devri, tüm hissedarların rızası ile mümkündür. Bir hissedar, kendi payını başka birine satabilir, ancak genellikle diğer hissedarların öncelikli satın alma hakkı vardır.

Kullanım: Gayrimenkulün kullanımı konusunda hissedarlar arasında anlaşmazlık yaşanabilir. Bu durumda, hissedarlar arasında bir kullanım anlaşması yapılması veya mahkemeye başvurulması gerekebilir.