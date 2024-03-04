Tapu sahipleri dikkat! Elimde tapum var diye güvenmeyin! Evinizi, arsanızı kaybetme riski!

Gayrimenkul sahiplerinin en büyük güvencesi olarak görülen tapu, bazı durumlarda beklenmedik sorunlara yol açabiliyor. Türkiye'de, müstakil tapu ve hisseli tapu olmak üzere iki farklı tapu türü bulunmaktadır. Müstakil tapu, gayrimenkulün tek bir kişiye ait olduğunu belirtirken, hisseli tapu ise mülkiyetin birden fazla kişi arasında paylaşıldığını gösterir. Bu durum, özellikle hisseli tapu sahipleri için büyük bir risk teşkil edebiliyor.
Hisseli tapu, gayrimenkulün mülkiyet hakkının birden fazla kişi arasında bölüştürüldüğü tapu türüdür. Bu durum, gayrimenkulün satışı ve devri konusunda bazı zorluklara neden olabiliyor. Öncelikli alım hakkı, hisseli tapu sahiplerinin bir güvencesi olmakla birlikte, icradan satışlar bu hakkın uygulanmadığı durumları oluşturuyor.
İcradan Satış ve Önalım Hakkının Uygulanmaması
Bir hissedarın icralık olması durumunda, ilgili hisse payı icra yoluyla satışa çıkarılabilir. Bu durumda, diğer hissedarların öncelikli alım hakkı uygulanmıyor. Bu, gayrimenkulün tamamını kaybetme riskini beraberinde getirebiliyor. İcradan gelen üçüncü kişiler, bazen tüm tapuyu ele geçirmek için yasal yolları zorlayabiliyor.