SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Tapu sahipleri dikkat! Elimde tapum var diye güvenmeyin! Evinizi, arsanızı kaybetme riski!

Tapu sahibi olmak her zaman tam güvence anlamına gelmiyor! Son zamanlarda dolandırıcılık yöntemleri çeşitlenerek artıyor ve tapulu mallar da risk altında. Bu haberimizde tapulu malınızı kaybetmenize neden olabilecek bazı dolandırıcılık yöntemlerine ve korunma yollarına değineceğiz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 11:44 Güncelleme 04 Mart 2024, 12:03
Tapu sahipleri dikkat! Elimde tapum var diye güvenmeyin! Evinizi, arsanızı kaybetme riski!

Gayrimenkul sahiplerinin en büyük güvencesi olarak görülen tapu, bazı durumlarda beklenmedik sorunlara yol açabiliyor. Türkiye'de, müstakil tapu ve hisseli tapu olmak üzere iki farklı tapu türü bulunmaktadır. Müstakil tapu, gayrimenkulün tek bir kişiye ait olduğunu belirtirken, hisseli tapu ise mülkiyetin birden fazla kişi arasında paylaşıldığını gösterir. Bu durum, özellikle hisseli tapu sahipleri için büyük bir risk teşkil edebiliyor.

Hisseli tapu, gayrimenkulün mülkiyet hakkının birden fazla kişi arasında bölüştürüldüğü tapu türüdür. Bu durum, gayrimenkulün satışı ve devri konusunda bazı zorluklara neden olabiliyor. Öncelikli alım hakkı, hisseli tapu sahiplerinin bir güvencesi olmakla birlikte, icradan satışlar bu hakkın uygulanmadığı durumları oluşturuyor.

İcradan Satış ve Önalım Hakkının Uygulanmaması

Bir hissedarın icralık olması durumunda, ilgili hisse payı icra yoluyla satışa çıkarılabilir. Bu durumda, diğer hissedarların öncelikli alım hakkı uygulanmıyor. Bu, gayrimenkulün tamamını kaybetme riskini beraberinde getirebiliyor. İcradan gelen üçüncü kişiler, bazen tüm tapuyu ele geçirmek için yasal yolları zorlayabiliyor.

Ortaklığın Giderilmesi Davası ve "Ya Al Ya Sat" Sistemi

Ortaklığın giderilmesi davası, hisseli tapuya sahip olanların karşılaşabileceği bir diğer risktir. Bu dava sonucunda, tüm hisse payları bir hissedar tarafından satın alınabiliyor. "Ya al ya sat" sistemi ile, maddi gücü yetersiz hissedarlar, gayrimenkulünü yok pahasına kaybedebilir.

Hisseli Tapu Sahipleri İçin Önlemler

Hisseli tapu sahiplerinin alması gereken en önemli önlem, hissedarların icralık borçlarını yakından takip etmektir. Bir hissedarın borcu varsa, bu borcun hisse payı satışı yapılmadan anlaşılarak kapatılması gerekmektedir. Bu, gayrimenkulün tamamının kaybedilmesini önleyebilecek kritik bir adımdır.

Hisseli Tapu Nedir?

Hisseli tapu, bir gayrimenkulün birden fazla kişiye ait olduğunu gösteren bir tapu türüdür. Bu tür tapular, genellikle miras yoluyla ya da ortak yatırım amacıyla gayrimenkul satın alındığında ortaya çıkar. Hisseli tapuda, mülkiyet oranları belirtilir ve her bir hissedarın gayrimenkul üzerindeki payı oranında hakları bulunur.

Hisseli Tapunun Özellikleri

  • Birden Fazla Sahibi Olması: Hisseli tapuda, gayrimenkul birden fazla kişinin mülkiyetindedir. Her bir sahibin payı tapuda belirtilir.
  • Pay Oranları: Gayrimenkul üzerindeki her bir hissenin büyüklüğü tapuda belirtilir. Bu paylar genellikle yüzdelik oranlarla ifade edilir.
  • Yönetim ve Karar Alma: Hisseli tapuya sahip gayrimenkullerde, önemli kararlar genellikle hissedarların çoğunluğunun onayı ile alınır. Ancak, bazı durumlar tüm hissedarların onayını gerektirebilir.
  • Satış ve Devir: Hisseli tapuya sahip bir gayrimenkulün satışı veya devri, genellikle tüm hissedarların onayını gerektirir. Ancak, hissedarlar kendi paylarını istedikleri gibi satabilir veya devredebilirler.
  • Miras: Hisseli tapu, genellikle miras yoluyla elde edilen gayrimenkullerde görülür. Mirasçılar, miras bırakanın gayrimenkul üzerindeki payına ortak olurlar.

Hisseli Tapunun Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları:

  • Birden fazla kişinin bir gayrimenkulü birlikte satın almasına olanak tanır.
  • Miras yoluyla gayrimenkulün birden fazla varise adil bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Dezavantajları:

  • Karar alma süreçleri karmaşıklaşabilir ve zaman alabilir.
  • Bir hissedarın payını satmak veya devretmek istemesi durumunda diğer hissedarların onayı gerekebilir.
  • Gayrimenkulün yönetimi ve bakımı konusunda anlaşmazlıklar yaşanabilir.

Hisseli tapu, özellikle büyük aileler ve ortak yatırım yapmak isteyen gruplar için yaygın bir durumdur. Ancak, bu tür mülkiyetin yönetimi ve üzerinde anlaşmaya varılması konusunda dikkatli olunmalıdır.

E-Devlet Arsa, Ada, Tapu Parsel Sorgulama Ekranı: Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır?E-Devlet Arsa, Ada, Tapu Parsel Sorgulama Ekranı: Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır?
E-Devlet Arsa, Ada, Tapu Parsel Sorgulama Ekranı: Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
Saraçhane’nin ’mütedeyyin’ imajlı sarıklı figüranı yine sahnede! Ekrem İmamoğlu’nun ’ajans’ balonu patladı: İBB musluğu trollere akıyor
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var? Öğretmen ataması olacak mı?
Başkan Erdoğan’ın liderliğinde diplomasiye Türkiye Yüzyılı damgası! Rapor açıklandı: Dünyada ilk 3’teyiz
Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK’nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir etkisiz hale getirildi
Almanya’da sızıntı paniği devam ediyor! Bild ‘Ruslar beni dinliyor mu?’ diye sordu: Arka planda Putin’in arkadaşı var
CHP’den kötü kokular yükseliyor! 1 Nisan sonrası lağım patlayacak: Parayla adaylık, poşetli 250 bin dolar, 47 milyonluk villa, delege borsası...
TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı!
İBB Başkan adayı Murat Kurum için Sevdamız İstanbul klibi hazırlandı! Nisan gelecek yüzler gülecek! Dikkat çeken karanfil detayı
Son dakika: Sözde müttefik özde hain! ABD’den PKK/YPG/SDG’ye üst düzey ziyaret! Başrolde yine Michael Kurilla var
Borçlanma yapana vergi iadesi: Kimler yararlanır? Ne kadar para geri alınır? EYT’lilere nasıl uygulanır?
Katil İsrail’de derin kriz! Ordu sözcülüğü ekibinin iki numarası Moran Katz ile çok sayıda yetkili istifa etti
Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı!
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de seyirci jokeri yarışmacının sonu oldu! İşte o soru...
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yine yardım bekleyenleri vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var
SON DAKİKA