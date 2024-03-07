150 bin TL + 24 maaş genç kızlara çeyiz parası ödeniyor! Gelin olacaklara devletten 4 muhteşem düğün yardımı

Türkiye'de evlenmeyi planlayan genç kızlara ve evlilik sonrasında çiftlere yönelik devlet destekleri artıyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte, kadınlar evlilik süreçlerinde maddi olarak daha güçlü bir pozisyona geliyor. İşte o yardımlar...
Türkiye'de evlenmeyi planlayan genç kızlara ve evlilik sonrasında çiftlere yönelik devlet destekleri artıyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte, kadınlar evlilik süreçlerinde maddi olarak daha güçlü bir pozisyona geliyor. İşte o yardımlar...
24 MAAŞ ÇEYİZ PARASI
150 BİN TL AİLE YARDIMI
Evlenecek çiftlere özellikle deprem bölgelerinde 150 bin lira faizsiz kredi
ÇEYİZ HESABINA DEVLET KATKISI
EVLENENE TAZMİNAT HAKKI