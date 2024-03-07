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150 bin TL + 24 maaş genç kızlara çeyiz parası ödeniyor! Gelin olacaklara devletten 4 muhteşem düğün yardımı

Türkiye'de evlilik sürecinde kadınları desteklemek amacıyla çeyiz parası, 24 aylık maaş, 150 bin TL evlilik desteği ve hesap açanlara ek destek gibi dört farklı yardım uygulanıyor. Bu sosyal destekler, genç kızlara güvenli bir başlangıç yapma imkanı tanıyor ve evlilik sonrasında finansal güvence sağlıyor. İşte o destek ödemeleri...

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 20:48 Güncelleme 07 Mart 2024, 20:48
150 bin TL + 24 maaş genç kızlara çeyiz parası ödeniyor! Gelin olacaklara devletten 4 muhteşem düğün yardımı

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Türkiye'de evlenmeyi planlayan genç kızlara ve evlilik sonrasında çiftlere yönelik devlet destekleri artıyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte, kadınlar evlilik süreçlerinde maddi olarak daha güçlü bir pozisyona geliyor. İşte o yardımlar...

24 MAAŞ ÇEYİZ PARASI

  • Babasını kaybeden yetim kızlar, evlendiklerinde 24 maaş tutarında çeyiz yardımı alabilirler.
  • Başvuru, evlilik gerçekleştikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılmalıdır.
  • Çeyiz yardımı, kızın aldığı maaşa göre belirlenir ve bir kereliğine verilir.
  • Başvurular için 5 yıllık bir süre sınırlaması bulunmaktadır.

150 BİN TL AİLE YARDIMI

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  • Kredi, 2 yıl ödemesiz ve 48 ay vade ile sağlanır.
  • Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kabul edilir.
  • Destekten yararlanmak için nikahtan en az 2 ay önce başvurmak ve 30 yaşından gün almamak şartı vardır.

ÇEYİZ HESABINA DEVLET KATKISI

  • 27 yaşından önce ilk evliliğini yapan Türk vatandaşlarına çeyiz hesabı açmaları ve en az 36 ay ödeme yapmaları koşuluyla devlet tarafından destek verilir.
  • Devlet, birikimin yüzde 25'i kadar katkı sağlar.
  • Destek miktarı her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır ve şu anda 58 bin liraya kadar çıkabilir.
  • Eğer çiftler ayrı hesap açarlarsa destek miktarı 116 bin liraya kadar çıkabilir.

EVLENENE TAZMİNAT HAKKI

  • Çalışan kadınlar, evlenme sonrası 1 yıl içinde müracaat etmeleri halinde çalıştıkları işyerinde biriken tazminatlarını istifa ederek alabilirler.
  • Müracaat için evlilik cüzdanının fotokopisi gereklidir.
  • Tazminat için en az 1 yıldır aynı işyerinde çalışılmış olması şarttır.

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