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Zamlı Mart ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 9-10 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi 2024! e-Devlet sorgulama

2024 Ocak ayında, memur maaşlarına yapılan önemli artışlar, devlet tarafından sağlanan sosyal yardım ödemelerine de olumlu yansımalarını gösterdi. Bu artışlar, özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen, bakıma muhtaç durumda olan engelli, hasta ve yaşlı bireyler için sağlanan devlet desteğinin miktarında da önemli bir iyileştirme getirdi. Evde bakım maaşı, söz konusu artışların en somut örneği olarak, yüzde 49,25 gibi dikkat çekici bir oranda zamlandı. Bu zam, devletin sosyal refah politikaları çerçevesinde, toplumun en hassas kesimlerine verdiği desteğin bir göstergesi niteliğinde. Peki, mart ayı evde bakım maaşları yattı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 10:11 Güncelleme 09 Mart 2024, 10:11
Zamlı Mart ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 9-10 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi 2024! e-Devlet sorgulama

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Hak sahipleri, Mart ayı ödemeleri için Bakanlık tarafından gelecek olan açıklamaları bekliyorlar. Zira 8 Mart 2024 tarihinde zamlı evde bakım parasının yatıp yatmadığı ve ne zaman yatacağı gibi detaylar, bu destekten faydalanan aileler için oldukça önemli.

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 11 ile 15'i arasında yapılıyor. Bu sebeple Mart ayı ödemelerinin de 11-15 Şubat tarihleri arasında zamlı olarak yatması bekleniyor.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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