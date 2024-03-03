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Yıllık izin hesabında yeni tarife! 1-5 yıl arasında çalışanlar dikkat: Maaş kesintisi olur mu? EYT'liler bu tarihlerde...

Bahar mevsimiyle birlikte birçok kişi tatil planları yapmaya ve izinlerini değerlendirmeye başladı. Ancak izin süreleri konusunda bazı belirsizlikler yaşayanlar için izin hesaplamalarını yaptık. Peki, EYT'liler nasıl izin kullanabilecek? Maaş kesintisi olur mu? İşte merak edilen soruların cevapları haberimizde...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mart 2024 Güncelleme 03 Mart 2024, 11:48
Yıllık izin hesabında yeni tarife! 1-5 yıl arasında çalışanlar dikkat: Maaş kesintisi olur mu? EYT’liler bu tarihlerde...

Aralarında emeklilerin de olduğu çalışanların ne kadar izinleri var? İzin hesabı nasıl yapılacak? İşte detayları...

KİMLER İZİN YAPABİLECEK?
İşçilerin yıllık izin için aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmaları gerekiyor. 1-5 yıl arası çalışanlar en az 14, 5-15 yıl arası çalışanlar en az 20, 15 yıl ve daha fazlası çalışanlar en az 26 gün izne hak kazanıyor. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor.

EMEKLİLİK SONRASI AYNI YERDE DEVAM EDENLER NE KADAR İZİN KULLANABİLECEK?
Emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin hakları izin paralarının ödenip ödenmemesine göre değişiyor. Emekli olurken, önceki döneme ait kullanmadıkları izinlerin parasını alanlar, aynı işyerinde çalışmaya devam ettiklerinde 1 yılı doldurduktan sonra izne hak kazanıyor ve yıllık izin süreleri 14 günden (50 yaşını aşmışsa en az 20 gün) başlıyor. Emeklilik öncesi döneme ait izin paralarını almamış EYT'liler ise o işverene bağlı işyerlerinde ilk defa çalışmaya başladıkları tarihe göre hak kazandıkları sürede izin hakkından yararlanmaya devam ediyor.

■ 1 YILI DOLDURMAYAN İZİN YAPABİLİR Mİ?
Yasa gereği 1 yılını doldurmayan bir çalışan izin kullanamıyor. Fakat işveren isterse işçilerine 1 yıl dolduktan sonra hak edeceği izin günlerini avans olarak kullandırabiliyor. Burada iznin tamamı da bir bölümü de kullandırılabiliyor.

■ PART-TİME ÇALIŞANLARIN İZİN HESABI NASIL OLUYOR?
Part-time çalışan işçilerin izin için gerekli 1 yıllık süreleri de işe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanıyor. Çalışmadıkları günler de bu hesabın içinde. Yani ilk işe başladıkları tarihten bu yana 1 yıl geçip geçmediğine bakılıyor.

■ İZİNLER NASIL KULLANILABİLİR?
Yıllık izin ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebilir. Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.

■ RESMİ TATİLE RASTLARSA NE OLUR?
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta ve genel tatil günleri sayılmıyor.

■ İZİNDEYKEN MAAŞTAN KESİNTİ OLUR MU?
Yıllık izinler ücretli izinlerdir. Çalışana maaşı tam olarak ödenir. Sigorta primleri tam olarak yatırılır. Dolayısıyla maaştan bir eksilme yapılamaz.

■ KİMLER YOL İZNİ KULLANIR?
İsteyen çalışanlara 4 güne kadar yol izni verilir. Ancak bu 4 günün ücreti maaştan düşülür. İşçinin şehir dışına gittiğini ispatlaması gerekir.

■ KULLANILMAYAN İZİN HAKKI YANAR MI?
İzin hakkının yanması söz konusu değildir. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılır ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında son maaştan parası ödenir. Emekli olup aynı işyerinde devam edenlerin izin paraları da ya emekli oldukları tarihte ya da işten ayrılırken sıfırlanır.

■ İZİN ÜCRETİNİN HESABI NASIL YAPILIR?
Birikmiş izinler son brüt ücret üzerinden hesaplanır. Hesaplanan brüt ücretten önce prim kesilir, sonra da o ayki vergi dilimi üzerinden gelir vergisi alınır. Ancak ödemenin yapıldığı tarihte prime esas kazanç tavanını aşan izin ücretinden prim kesintisi yapılmaz.

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