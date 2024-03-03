Kredi ve banka kartı kullananlar dikkat | Bunları yapanın parası cebinde kalıyor! ATM’lerde 5 komisyona dikkat...

1- LİMİT ÜSTÜ KOMİSYON

● Bankaların belirlediği para çekme limitinin üstünde çekimlerde yüzde 2-3 komisyon ve vergi var.

● Vatandaş farkında olmadan bu limiti aşarak ya da acil ihtiyacı olduğu için para çekimi yapıyor. Tabii burada masrafla karşılaşıyor. 5 bin TL yerine 10 bin TL çeken bir hesap sahibi, 100-150 TL civarında limit üstü komisyonu ödüyor.

● Bankalar limit üstü sınırı daha yüksek tutarak buradaki komisyonun artmasını da sağlıyor. Yani limit 5 bin lira ise 20 bin lira çekmeye izin verebiliyor.

NE YAPMAK LAZIM?

● Mesai saatiyse bankaya girerek gişeden çekim yapın. Bazı bankalar belli bir limitin altında gişe işlemi yapmıyor.

● Acil ihtiyaç varsa ve limit üstü çekim yapmak zorundaysanız iki ayrı yöntemi kullanın. Cep telefonunuzu kullanarak QR kod ile bir çekim yapın ve sonra kartınızdan çekim yapın. Böylece her iki uygulamanın limitini kullanıp masrafsız çekim yapabilirsiniz.

● Bankadan günlük limitin artırılmasını isteyin. Buna hakkınız var. Böylece limit aşımlarını kontrol edebilirsiniz.

2- BAŞKA BANKA KOMİSYONU

● Farklı banka ATM'sinden para çekerseniz yüzde 1.15 komisyon alınıyor.

● Örneğin; başka banka ATM'sinden 5 bin lira çekmişseniz komisyon 58 lirayı bulabiliyor.

● Eğer başka banka ATM'sinden çektiğiniz rakam bir de limit üstü olursa bu kez komisyon katlanıyor ve 5 bin lirada 190 TL'yi buluyor.





NE YAPMAK LAZIM?

● Kendi banka ATM'nizi belirleyin.

● Acil durumlarda komisyon almayan ATM'yi seçin.

● Nakitiniz yoksa banka kartıyla alışveriş yapın.