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Kredi ve banka kartı kullananlar dikkat | Bunları yapanın parası cebinde kalıyor! ATM'lerde 5 komisyona dikkat...

Milyonlarca kart kullanıcısı ve hesap sahibi vatandaş bankaların ATM’lerinden para çekiyor ve diğer işlemleri yapıyor. Ancak bu işlemleri yaparken bazı püf noktalara dikkat etmezsek sürpriz masraflar ile karşı karşıya kalabiliyoruz. ATM’lerde en çok karşımıza çıkan 5 masraf ve yapmamız gerekenler şöyle...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mart 2024 Güncelleme 03 Mart 2024, 07:01
Kredi ve banka kartı kullananlar dikkat | Bunları yapanın parası cebinde kalıyor! ATM’lerde 5 komisyona dikkat...

Türkıye'de 81 ilde 60 bine yakın ATM bulunuyor. Banka kartı ve kredi kartı sayıları ise 400 milyona yaklaşmış durumda. Milyonlarca hesap sahibi bu ATM cihazlarından para çekiyor, havale yapıyor, fatura ödüyor.

Gelişen teknoloji ile ATM cihazları hemen hemen tüm banka işlemlerini yapacak hale geldi. Üstelik bankalar da küçük işlemler için şubelere değil ATM'lere yönlendiriyor. Ancak bunun bir bedeli de var. Çünkü biz işlemleri yaparken çoğunlukla farkında olmadan; ya da acil ihtiyacımız olduğu için bu paraları ödüyoruz. Oysa bazı küçük tedbirlerle ATM'lerdeki sürpriz masraflardan kurtulabiliriz.

İşte ATM'lerde bizden alınan o paralar ve kurtulma yöntemleri... Bankaların ATM'lerinden işlem yaparken karşımıza en çok çıkan 5 masraf bulunuyor. Bunlara şimdi tek tek bakalım ve ne yapmamız gerektiğini de sıralayalım...

1- LİMİT ÜSTÜ KOMİSYON
● Bankaların belirlediği para çekme limitinin üstünde çekimlerde yüzde 2-3 komisyon ve vergi var.
● Vatandaş farkında olmadan bu limiti aşarak ya da acil ihtiyacı olduğu için para çekimi yapıyor. Tabii burada masrafla karşılaşıyor. 5 bin TL yerine 10 bin TL çeken bir hesap sahibi, 100-150 TL civarında limit üstü komisyonu ödüyor.
● Bankalar limit üstü sınırı daha yüksek tutarak buradaki komisyonun artmasını da sağlıyor. Yani limit 5 bin lira ise 20 bin lira çekmeye izin verebiliyor.

NE YAPMAK LAZIM?
● Mesai saatiyse bankaya girerek gişeden çekim yapın. Bazı bankalar belli bir limitin altında gişe işlemi yapmıyor.
● Acil ihtiyaç varsa ve limit üstü çekim yapmak zorundaysanız iki ayrı yöntemi kullanın. Cep telefonunuzu kullanarak QR kod ile bir çekim yapın ve sonra kartınızdan çekim yapın. Böylece her iki uygulamanın limitini kullanıp masrafsız çekim yapabilirsiniz.
● Bankadan günlük limitin artırılmasını isteyin. Buna hakkınız var. Böylece limit aşımlarını kontrol edebilirsiniz.

2- BAŞKA BANKA KOMİSYONU
● Farklı banka ATM'sinden para çekerseniz yüzde 1.15 komisyon alınıyor.
● Örneğin; başka banka ATM'sinden 5 bin lira çekmişseniz komisyon 58 lirayı bulabiliyor.
● Eğer başka banka ATM'sinden çektiğiniz rakam bir de limit üstü olursa bu kez komisyon katlanıyor ve 5 bin lirada 190 TL'yi buluyor.



NE YAPMAK LAZIM?
● Kendi banka ATM'nizi belirleyin.
● Acil durumlarda komisyon almayan ATM'yi seçin.
● Nakitiniz yoksa banka kartıyla alışveriş yapın.

3- PARA YATIRMA KOMİSYONU
● Kartsız kendi hesabınıza para yatırmada masraf alınmıyor.
● Havalelerde ücret kesiliyor.
● Kartlı işlemlerde masraf artıyor.
● Bazı fatura ödemelerinde ücret alınıyor.

4- KREDİ KARTI NAKİT KOMİSYONLARI
● Nakit avanslarda yüzde 1 komisyon var.
● Farklı ATM'de komisyon yüzde 3.87'ye çıkıyor.
● Ayrıca bankanız nakit çekim için yüzde 4.42 faiz alıyor.

5- HER İŞLEM PARA
● Diğer banka ATM'lerinden bakiye ve kart borcu sorgulama ücreti 0.27 lira.
● Diğer banka ATM'lerinden para çekme komisyonu, çekilen tutarın yüzde 1.15'i + 1.04 lira.
● Diğer banka ATM'lerinden para yatırma komisyonu, yatırılan tutarın yüzde 1.15'i +1.04 lira.
● Diğer banka ATM'lerinden kredi kartı borç ödeme de ödenen tutarın yüzde 1.15'i + 1.04 lira.

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