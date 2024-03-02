Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi: "Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme 13,2 milyar dolar"

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47 olarak hesaplandı.
Şubatta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 771 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 707 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 97 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.
İTHALAT VERİLERİ
Şubatta en çok ithalat yüzde 18,2 azalış ve 19 milyar 397 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 24,1 artış ve 4 milyar 399 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 26,1 yükseliş ve 4 milyar 277 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.
Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 79,1 ile imalat sanayisinde (22 milyar 220 milyon dolar), yüzde 14,2 ile madencilik ve taş ocakçılığında (4 milyar 1 milyon dolar), yüzde 3,6 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 20 milyon dolar) hesaplandı.
Şubatta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 155 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 435 milyon dolarla Çin ve 2 milyar 221 milyon dolarla Almanya oldu.
İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 61,9 olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 402 milyon dolarla Avrupa Birliği, 6 milyar 717 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 218 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.
OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 49,9 AZALDI
GTS kapsamında ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 8,5 artarak 41 milyar 77 milyon dolar, ithalat yüzde 15,5 azalarak 54 milyar 306 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 6,6 azalarak 95 milyar 383 milyon dolar oldu.
Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 49,9 azalarak 13 milyar 229 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,6 olarak hesaplandı.