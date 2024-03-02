Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi: "Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme 13,2 milyar dolar"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşmenin toplam 13,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat şubatta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 13,6 yükselerek 21 milyar 86 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 8,5 azalışla 28 milyar 87 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 0,2 gerilemeyle 49 milyar 173 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 42,3 azalışla 7 milyar 2 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 14,6 puan artarak yüzde 75,1, enerji verileri hariç tutulduğunda 15,3 puan yükselişle yüzde 89, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 6 puan artarak yüzde 93,3 oldu.

ÜRÜN, ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT



Geçen ay en çok ihracat yüzde 11,6 artış ve 10 milyar 449 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 16,5 artış ve 7 milyar 775 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 13,4 artış ve 2 milyar 714 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94 (19 milyar 815 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,2 (877 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,4 (296 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Şubatta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 723 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 333 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 158 milyon dolarla İtalya geldi.