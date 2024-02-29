Son dakika: BDDK’tan flaş karar! Kentsel dönüşümde riskli yapılara kredi sınırı muafiyeti

'YARISI BİZDEN'DE KADEMELİ ÖDEME Öte yandan İstanbul'da kentsel dönüşüm için konut ve işyerleri için hibe, kredi ve tahliye desteği yürürlüğe girerken, "Yarısı Bizden" düzenlemesiyle ilgili bazı detaylar da ortaya çıktı. Buna göre, ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmasındaki üç taksitte bazı kriterler gözetilecek.

İlk taksit binaların temel kısımlarının veya zemin seviyesinin altında kalan katların olduğu seviyenin yapımında, ikinci taksit binanın iskeletini oluşturan kolon, kiriş, döşeme, duvar gibi binanın güvenliğini sağlayan sistemin bitiminde, üçüncü taksit ise inşaat bitiminde yatırılacak.

Verilen kredilerin güvenliği için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından bir dizi önlem alınacak. Başkanlık, kredi alacak olan kişi veya kuruluş adına, kredi miktarının iki katına kadar bir değerde ipotek oluşturacak. Milliyet'te yer alan habere göre, Üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısının, mevcut alanın bir buçuk katını geçmeyeceği yönündeki düzenleme ise projelerin belirli bir yoğunluk sınırı içinde kalması ve kontrolsüz inşaatın önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak.

Alınan kredinin zamanında geri ödenememesi durumunda, borçluya ihtar gönderilecek ancak, kredi borcunun ödenmesi için ek bir fırsat sağlamak için süre tanınacak.

KREDİ 4.2 MİLYON LİRAYA ULAŞACAK

Destek kapsamında hibe desteği miktarının üst limiti sabit tutulurken, kredi miktarı ise 1 milyon 400 bin liralık üst sınırın üç katını aşmamak üzere uygulanabilecek. Böylece Yarısı Bizden'de hak sahiplerine sağlanacak kredi miktarı 4 milyon 200 bin liraya ulaşabilecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN