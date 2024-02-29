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Son dakika: BDDK'tan flaş karar! Kentsel dönüşümde riskli yapılara kredi sınırı muafiyeti

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili derinden etkileyen asrın felaketinin ardından hükümet kentsel dönüşümü hızlandırmak için düğmeye bastı. Özellikle İstanbul’da beklenen büyük deprem öncesinde riskli binaların dönüştürülmesi için ‘Yarısı Bizden’ kampanyası başlatılırken BDDK’dan da yeni bir açıklama geldi. Buna göre kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli konutlar için kredi sınırı muafiyeti getirildi.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 13:23 Güncelleme 29 Şubat 2024, 13:31
Son dakika: BDDK’tan flaş karar! Kentsel dönüşümde riskli yapılara kredi sınırı muafiyeti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli konutlar için kredi sınırı muafiyeti getirdi.

BDDK'den yapılan açıklamada, Kurulun internet sitesinde yer alan "Konut Kredilerine İlişkin 24 Ağustos 2023 tarihli 10655 ve 10656 sayılı Kurul Kararlarının Uygulanması Hakkında Kurul Kararı"na ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul kararı kapsamında belirlenen azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı uygulaması ile 24 Ağustos 2023 tarihli ve 10655 sayılı Kurul kararı kapsamında belirlenen yüksek risk ağırlığı uygulanmasında yapılacak konut malikliği durumu değerlendirmesinde, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu tek bir konutun bulunması ve bu konutun 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit edilmesi nedeniyle yıkılmış olması veya hakkında yıkım kararı alınması halinde, söz konusu konutun konut malikliği durumu değerlendirmesinde dikkate alınmamasına karar verilmiştir."

'YARISI BİZDEN'DE KADEMELİ ÖDEME

Öte yandan İstanbul'da kentsel dönüşüm için konut ve işyerleri için hibe, kredi ve tahliye desteği yürürlüğe girerken, "Yarısı Bizden" düzenlemesiyle ilgili bazı detaylar da ortaya çıktı. Buna göre, ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmasındaki üç taksitte bazı kriterler gözetilecek.

İlk taksit binaların temel kısımlarının veya zemin seviyesinin altında kalan katların olduğu seviyenin yapımında, ikinci taksit binanın iskeletini oluşturan kolon, kiriş, döşeme, duvar gibi binanın güvenliğini sağlayan sistemin bitiminde, üçüncü taksit ise inşaat bitiminde yatırılacak.

Verilen kredilerin güvenliği için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından bir dizi önlem alınacak. Başkanlık, kredi alacak olan kişi veya kuruluş adına, kredi miktarının iki katına kadar bir değerde ipotek oluşturacak. Milliyet'te yer alan habere göre, Üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısının, mevcut alanın bir buçuk katını geçmeyeceği yönündeki düzenleme ise projelerin belirli bir yoğunluk sınırı içinde kalması ve kontrolsüz inşaatın önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak.

Alınan kredinin zamanında geri ödenememesi durumunda, borçluya ihtar gönderilecek ancak, kredi borcunun ödenmesi için ek bir fırsat sağlamak için süre tanınacak.

KREDİ 4.2 MİLYON LİRAYA ULAŞACAK
Destek kapsamında hibe desteği miktarının üst limiti sabit tutulurken, kredi miktarı ise 1 milyon 400 bin liralık üst sınırın üç katını aşmamak üzere uygulanabilecek. Böylece Yarısı Bizden'de hak sahiplerine sağlanacak kredi miktarı 4 milyon 200 bin liraya ulaşabilecek.

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