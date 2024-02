Fahiş fiyatta ortaklığa suçüstü! Rekabet Kurulu Ramazan fırsatçılarına geçit vermedi! Çalışanlara da ceza geliyor

BİR YILDA FİYAT YÜZDE 67 ARTTI TÜİK verilerine göre gıda fiyatlarındaki artış en çok kırmızı ve beyaz ete yansıdı. Ocak ayında kümes hayvanı etlerinin fiyatı aylık yüzde 3.66 artarken yıllık yüzde 67 artış gösterdi. Göğüs etinden buduna kadar farklı satış fiyatları bulunan beyaz ette bütün tavuk kilogram fiyatı ortalama 75-80 TL'den satılıyor. Geçen yıl bunun fiyatı 40-45 TL arasında değişiyordu. Parçalanarak paketlenen but, incik, kanat göğüs ise geçen yıl 60 ila 100 TL arasında satılırken şimdi 120 ila 180 TL arasında değişiyor.





184.5 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Rekabet Kurumu, beyaz et sektörüne 2009 ve 2019 yıllarında olmak üzere iki ayrı soruşturma açmıştı. 2009 yılında tamamlanan soruşturmada rekabet ihlalinde bulunduğu tespit edilen dokuz şirkete ve ayrıca ihlalde belirleyici etkisi olduğu gerekçesiyle bu şirketlerden birinin yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin Başkanı olan bir gerçek kişiye toplamda 27.5 milyon TL idari para cezası uygulandı. 2019 yılında tamamlanan soruşturmada ise, rekabete aykırı eylemleri nedeniyle dokuz şirkete ve Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğine toplamda yaklaşık 157 milyon TL para cezası veridi. Böylece sektöre Rekabet Kurumu tarafından bugüne kadar 184.5 milyon TL para cezası kesildi.