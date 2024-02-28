Fahiş fiyatta ortaklığa suçüstü! Rekabet Kurumu 11 firmayı tespit etti

Son bir aydır et fiyatlarında yaşanan afaki artış vatandaşı isyan ettirdi. Bir ayda dana karkas etin kilogram fiyatının 280 TL'den 315 liraya çıkmasıyla birlikte piyasada en ucuz olarak görülen yüzde 20 yağlı dana kıymanın kilogram fiyatı da 400 TL'yi aştı. Et ve Süt Kurumu (ESK) bu artışın önüne geçmek ve piyasayı dengelemek için et ithalatını sürdürse de fiyat artışı durmadı. Et fiyatlarında son bir aydır yaşanan sert yükselişe karşı Rekabet Kurumu harekete geçti.



KANUN İHLALİ VAR

Rekabet Kurumu'nun yaptığı incelemeler kapsamında Rekabetin Korunması Hakkındaki 4054 Sayılı Kanun'un 4 ve 6'ıncı maddelerini ihlal ettiği ortaya çıktı. 4'üncü madde, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" hükmünü içeriyor. 6'ıncı maddede ise, "Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır" ifadeleri yer alıyor.