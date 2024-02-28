Fahiş fiyatta ortaklığa suçüstü! Rekabet Kurumu 11 firmayı tespit etti

CİRONUN % 10'U CEZA
Sahada araştırmalarını sürdüren Rekabet Kurumu, incelemelerinin neticesinde cironun yüzde 10'una kadar ceza kesme yetkisine sahip. Rekabet Kurumu, 2023'te yapılan bir soruşturmada da, piyasanın en büyük üreticilerinden birine, rekabete aykırı eylemleri gerekçesiyle yaklaşık 73 milyon lira idari para cezası vermişti.
FİYATLAR BİR AYDA YÜZDE 20 ARTTI
ET fiyatları şubat başından itibaren hareketlenmeye başladı. Bir ay önce dana karkas kilogram fiyatı 280 TL iken bu fiyat 315 TL'ye yükseldi. 300 TL olan kuzu karkas fiyatı ise 350 TL'ye çıktı. Hal böyle olunca kıymanın kilogram fiyatı 400 TL'yi aştı.
TİCARET BAKANLIĞI'NDAN 10 İLDE RAMAZAN DENETİMİ
Öte yandan Ticaret Bakanlığı da Ramazan öncesi denetimleri sıklaştırdı. Bakanlık ekipleri Ramazan ayı öncesincesi 10 ildeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Bakanlık ekiplerince Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Konya, İzmir, Kocaeli ve Kayseri'deki marketlerde eş zamanlı fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Ekipler, özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı. Meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.