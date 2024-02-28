Ne çeyrek, ne gram altın: Kuyumcuya gidince bundan isteyin, alan parasını yarı yarıya katlıyor

Altın, insanlık tarihi boyunca değerini koruyan ve yatırımcılar için güvenilir bir liman olarak kabul edilen nadide bir yatırım aracıdır. Geçmişten günümüze, ekonomik belirsizliklerin ve para birimlerindeki dalgalanmaların arttığı dönemlerde, altın her zaman için güvenli bir değer saklama aracı olarak öne çıkmıştır. Son zamanlarda ise global ekonomide yaşanan gelişmeler ve piyasadaki volatilite, altın fiyatlarında keskin bir yükselişe neden olmuş, bu da hem yatırımcıları hem de vatandaşları altına yönlendirmiştir.
Kuyumcular ve Vatandaşlar Arasında Altın Yoğunluğu
Kuyumcular, artan talebi karşılamak için adeta bir yarış içine girerken, vatandaşlar da yatırımlarını güvence altına almak amacıyla kuyumcu dükkanlarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Özellikle, stok sorunu yaşanan altın türleri, bu yoğunluğun bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.
Eski Tip Altınlarda Bulunurluk Sorunu
Darphane tarafından altın basımında getirilen sınırlamalar ve artan talep, bazı altın türlerinin piyasada zor bulunur hale gelmesine sebep oluyor. Bu durum, özellikle eski tip altınlar için geçerli. Kapalı Çarşı'nın ünlü Beşibiryerde (Beşli) altını, bulunması en zor altın türlerinden biri haline geldi.