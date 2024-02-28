Ne çeyrek, ne gram altın: Kuyumcuya gidince bundan isteyin, alan parasını yarı yarıya katlıyor

Altın, insanlık tarihi boyunca değerini koruyan ve yatırımcılar için güvenilir bir liman olarak kabul edilen nadide bir yatırım aracıdır. Geçmişten günümüze, ekonomik belirsizliklerin ve para birimlerindeki dalgalanmaların arttığı dönemlerde, altın her zaman için güvenli bir değer saklama aracı olarak öne çıkmıştır. Son zamanlarda ise global ekonomide yaşanan gelişmeler ve piyasadaki volatilite, altın fiyatlarında keskin bir yükselişe neden olmuş, bu da hem yatırımcıları hem de vatandaşları altına yönlendirmiştir.