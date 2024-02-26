Emeklilikte 2 yeni reform geliyor! 5400 gün prim şartı yeterli olacak! 5 yıl yaş indirimi onaylandı

Ev kadınlarının emekliliği için getirilen düzenleme, primlerini ödeyen kadınların belirli şartlarını tamamladıklarında emeklilik haklarını elde etmelerini sağlayacak. Bu kapsamda Bağ-Kur kapsamında 5400 gün prim ödenmesi yeterli olacak. Ancak daha önce çalışıp prim ödemiş olan kadınlar, daha kolay bir şekilde emekli olabilecekler. Özellikle anneler için yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi gibi destekler de sunulacak. Anneler ve ev kadınları ödedikleri prim sayısına göre ek prim günü kazanacaklar ve bu destek süresi kadar emeklilik yaş şartından düşülecek.