Emeklilikte 2 yeni reform geliyor! 5400 gün prim şartı yeterli olacak! 5 yıl yaş indirimi onaylandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önümüzdeki dönemde çalışma hayatını ilgilendiren önemli reformlar gündeme gelecek. Bu reformlar arasında ev kadınlarının emekliliği ve Bağ-Kur'lulara erken emeklilik imkanı sağlayacak düzenlemeler öne çıkıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önümüzdeki dönemde çalışma hayatını ilgilendiren önemli reformlar gündeme gelecek. Bu reformlar arasında ev kadınlarının emekliliği ve Bağ-Kur'lulara erken emeklilik imkanı sağlayacak düzenlemeler öne çıkıyor.
Ev kadınlarının emekliliği için getirilen düzenleme, primlerini ödeyen kadınların belirli şartlarını tamamladıklarında emeklilik haklarını elde etmelerini sağlayacak. Bu kapsamda Bağ-Kur kapsamında 5400 gün prim ödenmesi yeterli olacak. Ancak daha önce çalışıp prim ödemiş olan kadınlar, daha kolay bir şekilde emekli olabilecekler. Özellikle anneler için yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi gibi destekler de sunulacak. Anneler ve ev kadınları ödedikleri prim sayısına göre ek prim günü kazanacaklar ve bu destek süresi kadar emeklilik yaş şartından düşülecek.
Bağ-Kur'lulara yönelik düzenleme ise 8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur emeklilik şartlarını kadınlar için 7200 gün, erkekler için ise 9.000 gün olarak belirlemişti. Ancak yeni düzenleme ile bu prim ödeme gün sayısı 1.800 gün (5 yıl) azaltılarak 7.200'ye düşürülecek. Bu sayede 2008 sonrası SSK'lılarla emeklilik şartları eşitlenecek.
Başlangıçta basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak olan bu düzenleme, ilerleyen süreçlerde genişletilebilir. Bu düzenleme ile birlikte EYT (Erken Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında olan küçük esnaf da yaşa bakılmaksızın 7200 günü doldurmuşlarsa emeklilik hakkına sahip olacaklar.
Ayrıca, çalışma imkanı bulamayan veya emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem de hayata geçirilecek. Bu sistemde devlet, ev kadınlarının prim ödemelerinin bir kısmını karşılayacak ve böylelikle ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de emeklilik hakkı elde edecekler.