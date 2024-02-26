Fırsatçılara geçit yok! 3 ilde ’etiket ve haksız fiyat artışına’ yönelik denetim yapıldı

USULSÜZLÜĞE CEZA YAĞIYOR

Haksız fiyat artışları ile etiketlerde yer verilen göstermelik, aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin yaşanmaması için ramazan ayı öncesinde denetimleri sıklaştırdıklarını aktaran Özşahan, marketlerdeki reyonları tek tek gezerek fiyatları incelediklerini kaydetti. Özşahan, denetimlerde bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde ceza uyguladıklarını kaydetti.