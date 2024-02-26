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Fırsatçılara geçit yok! 3 ilde 'etiket ve haksız fiyat artışına' yönelik denetim yapıldı

Antalya, Konya ve Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, bazı zincir market şubelerinde etiket ve haksız fiyat artışına ilişkin denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, meyve-sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisi de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 15:00 Güncelleme 26 Şubat 2024, 15:33
Fırsatçılara geçit yok! 3 ilde ’etiket ve haksız fiyat artışına’ yönelik denetim yapıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir markete giren ekipler, sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını inceledi.

Ekipler, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını da denetledi.

Denetimlerde, meyve-sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisi de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği "Türkiye Yüzyılı" hedefinin temel taşlarından olan "ticaret yüzyılı" hedefleri doğrultusunda fahiş fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden vatandaşları korumak için çaba gösterdiklerini söyledi.

USULSÜZLÜĞE CEZA YAĞIYOR
Haksız fiyat artışları ile etiketlerde yer verilen göstermelik, aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin yaşanmaması için ramazan ayı öncesinde denetimleri sıklaştırdıklarını aktaran Özşahan, marketlerdeki reyonları tek tek gezerek fiyatları incelediklerini kaydetti. Özşahan, denetimlerde bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde ceza uyguladıklarını kaydetti.

Aynı şekilde benzer denetimler Konya ve Bursa'da da gerçekleştirildi.

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