1,5 milyonluk dönüşüm | ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında detaylar belli oldu: İşte 10 soruda tüm merak edilenler





KREDİ TAKSİTLERİNİ ÖDEYEMEZSEM NE OLACAK?

Kredi geri ödemeleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca takip edilecek. Kredi borcunun zamanında ödenmemesi halinde, Başkanlık tarafından borçlu kişiye ihtarda bulunularak süre tanınacak. Verilen süre içerisinde kredi borcunun ödenmemesi, kredinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, kullandırılmış kredilerin ödenmeyen kısımları genel hükümlere göre takip ve tahsil edilecek.





GELİRİM DÜŞÜK OLSA DA KAMPANYADAN FAYDALANABİLİR MİYİM?

Kampanya kapsamında riskli evde yaşayan hak sahiplerine kredi verilecek. Vatandaşın gelir ve kredi puanı durumlarına bakılmayacak.





MÜTEAHHİT İNŞAATI YARIM BIRAKIRSA NE OLACAK?

Müteahhitten Tamamlanma Sigortası veya teminat istenecek. İnşaat süresi içinde müteahhit iflas eder, konutları sahiplerine teslim edemezse; devreye sigorta şirketi giriyor, konut için o tarihe kadar ödenen tüm bedeli tüketiciye ödüyor ya da sigorta şirketi, inşaatın tamamlanmasını sağlayıp, tüketiciye konutunu teslim ediyor. Ayrıca hak sahibi müteahhit işi geciktirirse yüzde 50 karar alıp işi başkasına devredebilecek.





KİRACISI OLDUĞUM EV DÖNÜŞÜME GİRİYOR. DESTEK ALABİLİR MİYİM?

Kampanya kapsamında taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa o, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak. Böylece dönüşüm sürecinde ilk kez kiracılara bu denli bir ödeme gerçekleşmiş olacak.



TAKSİTLERİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Evi dönüşüme giren vatandaş geçici olarak başka bir evde kiracı oluyor. Bu süreçte hem kira hem kredi taksiti ödemek birçok haneye zor geliyor. İşte bu nedenle de kampanyada, 'geri ödemesiz dönem' formülü devreye girecek. Kampanya kapsamında ruhsat tarihinden itibaren 24 ay geri ödemesiz dönem uygulanacak. Yani vatandaş riskli konutu yenilendikten ve yeni evine geçtikten sonra ödemelere başlayacak. İnşaat 24 ay değil de 12 ayda biterse, vatandaş 12 ay daha geri ödemesiz dönemin avantajını kullanacak.