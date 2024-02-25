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Emekli promosyon kampanyaları için son gün 29 Şubat! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi için...

Türkiye'deki emekliler için maaşlarını hangi bankadan alacakları, son dönemlerde oldukça önemli bir karar haline geldi. SSK ve Bağkur emeklileri, emekli maaşlarını alacakları bankayı seçerken, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını dikkatle inceliyorlar. Bankalar arasında yaşanan rekabet, emeklilere yönelik cazip promosyon tekliflerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu durum, emeklilerin maaş taşıma işlemlerine daha sık başvurmalarına ve en yüksek promosyonu veren bankaları tercih etmelerine yol açıyor.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 11:24 Güncelleme 27 Şubat 2024, 11:28
Emekli promosyon kampanyaları için son gün 29 Şubat! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi için...

Türkiye'de son emekli maaşı zammının ardından gözler, bankaların emekli promosyon kampanyalarına çevrildi. Yeni dönemde emekli maaşı taşıma işlemlerinde sunulan avantajlar, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur'lu hak sahipleri, en yüksek emekli promosyonu için en cazip fırsatları değerlendirme yolunda adımlar atıyor. İşte, Ziraat, Akbank, Garanti, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Vakıfbank, Türkiye Finans ve diğer bankaların Şubat ayı banka promosyonu tablosu...

Maaşlarda Büyük Artış:

SSK ve Bağkur emeklileri için yapılan yüzde 49,25'lik zam, en düşük emekli maaşını 10.000 TL seviyesine yükseltti.

Bu artış, emeklilerin yaşam standartlarını olumlu yönde etkileyecek nitelikte.

Emekli İkramiyesinde Yeni Düzenleme:

Açıklanan yeni düzenlemeyle, emekli ikramiyesi miktarı 3.000 TL olarak belirlendi ve yılda iki kez bayram ikramiyesi alan emekliler, toplamda 6.000 TL'lik ödemeye hak kazandı.

Bankaların Promosyonları:

Garanti BBVA, Akbank, Denizbank, ING, İş Bankası ve diğer bankalar, emekli maaşı taşıyanlara çeşitli nakit promosyonlar sunuyor. Örneğin, Garanti BBVA'da emekli maaşı taşıyanlara 3 yıl boyunca 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ek bonuslar sağlanıyor.

İŞTE ŞUBAT KAMPANYALARI
Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı promosyonda; 3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500- 10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlenen tutarlar şöyle:

AKBANK: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 1 otomatik fatura ödeme talimatına 500, en çok toplamda 2.500 lira chip para.

DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca özel kredi fırsatları...

FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus. Ayrıca mobilden müşteri olup emekli maaş taşıma talimatını buradan verenlerin 500 lira ve üzeri harcamasına 1.500 lira ek bonus.

HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

ING: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca her otomatik fatura deme talimatına 1.000 lira, toplamda da en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon.

İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.

ŞEKERBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 TL. Kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim.

TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşa göre 5.000, 6.000, 10.000, 12.500 lira. Emekli yakınını getirene her kişi için 250, en çok 2.500 lira. Maaş yatmadan 3 gün önce 2.500 liraya kadar ücretsiz para çekme imkanı.

VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Bankadan ilk kez emekli aylığı alacak veya son 6 ayda emekli aylığı almamış müşterilere 2.500 lira ek ödül. Buna ilaveten 2 fatura ödeme talimatına 1.000, kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.

ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

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