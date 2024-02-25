Lastikli çarşaf 85 TL, kahve makinesi 899 TL, masa örtüsü 79 TL, nevresim seti 169 TL... BİM AKTÜEL ürünler kataloğu 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 fiyat listesi!

BİM, 27 Şubat-1 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Alışveriş tutkunları, bu hafta BİM marketlerinde yer alacak ürünleri merakla bekliyor. İşte, bu haftanın dikkat çeken indirimli ürünleri...
BİM, 27 Şubat-1 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Alışveriş tutkunları, bu hafta BİM marketlerinde yer alacak ürünleri merakla bekliyor. İşte, bu haftanın dikkat çeken indirimli ürünleri...
Tam Yağlı Kaşar Peyniri Yörükoğlu- 219,00 TL
Kakaolu Fındık Kreması Nut Master- 59,50 TL
Dana Parmak Sucuk Şahin 300 g- 189,00 TL
Erpiliç soslu Piliç Kanat- 85,00 TL
Superfresh patates 1 kg- 82,50 TL
Hazır Kahve Cafe Crown- 99,50 TL
Cappuccino Bardak Seti- 99,500 TL
Bulgur Çeşitleri 1 kg- 21,50 TL
Süt Reçeli Çeşitleri- 36,00 TL
Hindistan Cevizi Cipsi Züber- 29,500 TL
Dijitsu 50' UHD Android Led Tv 9.499 TL
Heifer Mega Robot Blender Set 999 TL
Range Çay Makinesi 999 TL
LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL
Range Türk Kahve Makinesi 899 TL
Kumtel Mini Fırın 1.099 TL
Onvo Dijital Tost Makinesi 2.599 TL
Stanley One Hand Mug Termos 470 ml 899 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL
Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL
Range Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL
Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.799 TL
Everest Kablosuz Mouse 99 TL
Skyjet MK25 20' Elektrikli Bisiklet 12.999 TL
İş Araçları 99 TL
3 Boyutlu Hikaye Kitapları 34,50 TL
Motosiklet 59 TL
Süpürge 99 TL
Polis Seti 149 TL
Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 37,50 TL
Kütahya Porselen Sufle Kabı 27,50 TL
Kütahya Porselen Kase 85 TL
Chef's Pro Wok Tava 28 cm 219 TL
Chef's Pro Yuvarlak Tepsi 30 cm 179 TL
Amboss Ezme Tava 26 cm 359 TL
Amboss Kek Kalıbı 26 cm 239 TL
Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 49,50 TL
Glass in love Borosilikat Fincan 3'lü 89 TL
Glass in love Renkli Cam Gravürlü Su Şişesi 1 Litre 89 TL
Benante Çilek Figürlü Sıvı Sabunluk 350 ml 99 TL
Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 30,50 TL
Benante Desenli Vakum Kapaklı Baharat Seti 3'lü 189 TL
Benante Desenli Vakum Kapaklı Saklama Kabı 3'lü 189 TL
Benante Çiçek Desenli Kupa 175 ml 99 TL
Bal Kovanozu 49,50 TL
Büyük Kesme Panosu 49,50 TL
Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml 49,50 TL
Matara 530 ml 85 TL
Kapaklı Silikon Buzluk 26,50 TL
Colorina Pasta Servis Seti 249 TL
Çay Tabağı 6'lı 109 TL
İki Katlı Kurabiyelik 159 TL
Cam Kase 3'lü 75 TL
Ayaklı Kek Tabağı 149 TL
Ayaklı Gold Rimli Kase 21 cm 99 TL
Altın Rimli Cam Kayık Tabak 139 TL
Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 89 TL
Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL
Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 139 TL
Okyanus Gold Peçetelik / Nihale / Kaşıklık 107,50 TL
Okyanus Gold Askılı Fincanlı / Kağıt Havluluk Çeşitleri 97,50 TL