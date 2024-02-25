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Lastikli çarşaf 85 TL, kahve makinesi 899 TL, masa örtüsü 79 TL, nevresim seti 169 TL... BİM AKTÜEL ürünler kataloğu 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 fiyat listesi!

BİM marketlerinde bu hafta cuma gününe özel birçok ürün indirimde olacak. Alışveriş tutkunları, BİM internet sitesi üzerinden ya da fiziksel mağazalardan bu fırsatları değerlendirebilecekler.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 10:29 Güncelleme 26 Şubat 2024, 10:29
Lastikli çarşaf 85 TL, kahve makinesi 899 TL, masa örtüsü 79 TL, nevresim seti 169 TL... BİM AKTÜEL ürünler kataloğu 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 fiyat listesi!

BİM, 27 Şubat-1 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Alışveriş tutkunları, bu hafta BİM marketlerinde yer alacak ürünleri merakla bekliyor. İşte, bu haftanın dikkat çeken indirimli ürünleri...

Tam Yağlı Kaşar Peyniri Yörükoğlu- 219,00 TL

Kakaolu Fındık Kreması Nut Master- 59,50 TL

Dana Parmak Sucuk Şahin 300 g- 189,00 TL

Erpiliç soslu Piliç Kanat- 85,00 TL

Superfresh patates 1 kg- 82,50 TL

Hazır Kahve Cafe Crown- 99,50 TL

Cappuccino Bardak Seti- 99,500 TL

Bulgur Çeşitleri 1 kg- 21,50 TL

Süt Reçeli Çeşitleri- 36,00 TL

Hindistan Cevizi Cipsi Züber- 29,500 TL

Dijitsu 50' UHD Android Led Tv 9.499 TL

Heifer Mega Robot Blender Set 999 TL

Range Çay Makinesi 999 TL

LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL

Range Türk Kahve Makinesi 899 TL

Kumtel Mini Fırın 1.099 TL

Onvo Dijital Tost Makinesi 2.599 TL

Stanley One Hand Mug Termos 470 ml 899 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL

Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL

Range Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL

Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.799 TL

Everest Kablosuz Mouse 99 TL

Skyjet MK25 20' Elektrikli Bisiklet 12.999 TL

İş Araçları 99 TL

3 Boyutlu Hikaye Kitapları 34,50 TL

Motosiklet 59 TL

Süpürge 99 TL

Polis Seti 149 TL

Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 37,50 TL

Kütahya Porselen Sufle Kabı 27,50 TL

Kütahya Porselen Kase 85 TL

Chef's Pro Wok Tava 28 cm 219 TL

Chef's Pro Yuvarlak Tepsi 30 cm 179 TL

Amboss Ezme Tava 26 cm 359 TL

Amboss Kek Kalıbı 26 cm 239 TL

Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 49,50 TL

Glass in love Borosilikat Fincan 3'lü 89 TL

Glass in love Renkli Cam Gravürlü Su Şişesi 1 Litre 89 TL

Benante Çilek Figürlü Sıvı Sabunluk 350 ml 99 TL

Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 30,50 TL

Benante Desenli Vakum Kapaklı Baharat Seti 3'lü 189 TL

Benante Desenli Vakum Kapaklı Saklama Kabı 3'lü 189 TL

Benante Çiçek Desenli Kupa 175 ml 99 TL

Bal Kovanozu 49,50 TL

Büyük Kesme Panosu 49,50 TL

Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml 49,50 TL

Matara 530 ml 85 TL

Kapaklı Silikon Buzluk 26,50 TL

Colorina Pasta Servis Seti 249 TL

Çay Tabağı 6'lı 109 TL

İki Katlı Kurabiyelik 159 TL

Cam Kase 3'lü 75 TL

Ayaklı Kek Tabağı 149 TL

Ayaklı Gold Rimli Kase 21 cm 99 TL

Altın Rimli Cam Kayık Tabak 139 TL

Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 89 TL

Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 139 TL

Okyanus Gold Peçetelik / Nihale / Kaşıklık 107,50 TL

Okyanus Gold Askılı Fincanlı / Kağıt Havluluk Çeşitleri 97,50 TL

24 Şubat 2024 A101 aktüel ürünler Aldın Aldın kataloğu fiyat listesi! A101 şimdi de prefabrik ev satıyor!24 Şubat 2024 A101 aktüel ürünler Aldın Aldın kataloğu fiyat listesi! A101 şimdi de prefabrik ev satıyor!
24 Şubat 2024 A101 aktüel ürünler Aldın Aldın kataloğu fiyat listesi! A101 şimdi de prefabrik ev satıyor!
Tarım Kredi 25 Şubat-1 Mart aktüel kataloğu listesi geldi! Kooperatif marketleri çıldırdı: 29 üründe fiyatlar düştü! 40lı tuvalet kağıdı 170 TL, ayçiçek yağı 42 TL...Tarım Kredi 25 Şubat-1 Mart aktüel kataloğu listesi geldi! Kooperatif marketleri çıldırdı: 29 üründe fiyatlar düştü! 40lı tuvalet kağıdı 170 TL, ayçiçek yağı 42 TL...
Tarım Kredi 25 Şubat-1 Mart aktüel kataloğu listesi geldi! Kooperatif marketleri çıldırdı: 29 üründe fiyatlar düştü! 40'lı tuvalet kağıdı 170 TL, ayçiçek yağı 42 TL...

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