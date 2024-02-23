Çalışma saatlerinde yeni formül: 4 gün çalışma 3 gün izin! Dünyadaki örnekler nasıl? Sistem nasıl uygulanacak?

Son dönemde bütün dünyada çalışma saatlerinin kısaltılması ile ilgili tartışmalar ve bu konuda pilot denemeler devam ediyor. Türkiye de bu çalışmalara başladı. Orta Vadeli Program 'da da yer alan yeni çalışma modelleri ile daha verimli ve istihdam artırıcı yöntemler planlandı. Uzaktan, esnek ve kısa süreli çalışma gibi modeller önümüzdeki dönemde hayatımızda daha çok yer alacak. Bu arada haftalık 45 saat olan yasal çalışma sürelerinin de 35 ya da 40 saate düşürülmesi üzerinde duruluyor.

GÜNDE 6 SAAT YETECEK Mİ? Bu model ile haftada 35 saatlik çalışma yapıldığında eğer 6 gün çalışılırsa günde 6 saatlik yasal çalışma yapılacak. Eğer 5 günlük çalışma olursa bu kez günde 7 saate ulaşılacak. 40 saat uygulandığında ise 6 günlük çalışmada günlük 6.5 saat, 5 günlük çalışmada ise günlük 8 saatlik çalışma ortaya çıkacak. Kısa süreli çalışmaların üretimi aksatacağı yönünde fikirler olsa da tam tersi sonuçlar da ortaya çıkıyor. Hem üretim miktarı hem verimlilik artıyor. Sürekli devam etmesi gereken üretim alanlarında, farklı vardiya sistemleriyle istihdam artışı da yaşanıyor. Bu durumda özel sektöre kamunun bazı yeni teşvikleri de gündeme gelebiliyor.





TATİLLER DE ÇOK

Bu çalışma saatlerinin yetip yetmeyeceği ise tartışma konusu. Çünkü Türkiye'de fazla çalışma saatlerine bakıldığında dünyada üst sıralarda görülüyoruz. Türkiye'deki ortalama çalışma süresi 47.8 saat. Buna göre her işçi haftada en az 3 saat mesaiye kalmış oluyor. OECD verilerine göre, Türkiye'de çalışanların yüzde 30'a yakını haftada 50 saatten fazla çalışıyor.

Bu oran OECD ortalamasında sadece yüzde 10 civarında. 60 saatin üzerinde çalışanlar listesine baktığımızda ise Türkiye'de yüzde 20'ler civarında. OECD'de aynı oran yüzde 7 civarında seyrediyor. Bütün bunlara rağmen Türkiye'de resmi tatiller, 9-10 gün uygulanan bayram tatilleri de eklenince 100 günü geçiyor. Resmi tatillere baktığımızda ise yine Avrupa'da ön sıralarda yer alıyoruz. 9 günlük tatiller haricinde resmi tatil gün sayımız 15.5 gün. Diğer ülkelerde ise resmi tatiller 12-13 gün arasında değişiyor.