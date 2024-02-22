Türkiye güneş teknolojileri alanında yeni bir ilk: Kalyon PV, dünyada Çin’den sonra ilk “Seed” üretimini gerçekleştirdi!

Bir panel üreticisinden öte güneş enerjisi alanında bir teknoloji üretim merkezi olduklarını vurgulayan Tüfekçi, şöyle devam etti; "Dünyadaki teknoloji trendlerini yakından izliyoruz. Çip teknolojisinin temelini oluşturan yarı-iletken ingot, wafer üretimi prototip çalışmalarımıza da durmaksızın devam ediyoruz. Yerli Seed üretimimiz ile bu hedefimize de bir adım daha yaklaştık."

YERLİ TOPCON PANELLER, SEKTÖRÜN EN YÜKSEK VERİMLİLİK ORANLARINA SAHİP

Ülkemiz ve Kalyon PV adına başka bir önemli kilometre taşı olan TOPCON teknolojisini de geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiklerini hatırlatan Tüfekçi, "Yepyeni bir güneş hücresi tasarımı ile elektronların daha iyi iletilerek panellerdeki verimin artırılmasına olanak tanıyan TOPCON teknolojisinin panel üretimine entegre edilmesini sağladık. Klasik güneş panellerine oranla daha küçük alanlarda, daha yüksek verim sağlayabilen TOPCON paneller; proje içerisinde daha az panel sayısına ihtiyaç duyulduğu için bakım ve temizlik masraflarından da tasarruf imkânı ve kullanım kolaylığı sunuyor" dedi.

Güneş panellerinin ilk yüksek tonajlı ihracatını da geçtiğimiz aylarda ABD'ye yaptıklarını ifade eden Tüfekçi, 2025 yılında ABD başta olmak üzere pek çok ülkeye 500 MW güneş paneli ihraç etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tüfekçi, Türkiye'nin ihtiyacı olan yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını tamamen yerli ve milli kaynaklarla sağlayarak, ülkemizin daha yaşanılabilir yarınlara ulaştırabilmek, bunu da yaparken enerji ithalatının önüne geçebilmek için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.