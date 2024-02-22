1993-1998-2001 sigorta girişliler emeklilik yıldızını kapacak! EYT’siz hazine değerinde yeni yaş grafiği

Çalışma hayatında erken emeklilik hayali kuranlar için bir dizi farklı yöntem mevcut. Yasal düzenlemeler ve özel durumlar, emeklilik sürecini öne çekmenin kapılarını aralıyor. İşte emekliliği öne çıkaran avantajlar:

Çocukların Primi: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Her bir çocuk için yapılan borçlanma, 2160 gün (6 yıl) kazandırarak emeklilik tarihini öne çekiyor. Şart ise, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

Askerlik Borçlanması: Erkeklerde askerlik süreleri, sigorta giriş tarihini geriye çekiyor ve prim kazanma imkanı sağlıyor. Askerlik öncesinde borçlanma yapılması, en az 1 yaş önce emeklilik imkanı sunuyor.