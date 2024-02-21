TROY kart farkı: Yılda 4 milyar dolar kazandıracak!

TROY logolu kredi kartıyla yapılan alışverişlerde bu komisyonlar ülkemizde kalacak.

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25 bankanın dahil olduğu sistem ile mevcut kredi kartlarını TROY logolu karta çevirebilirsiniz. Böylece kart numaranız limitiniz ve tüm bilgileriniz değişmeden sadece kartın üzerindeki logo değişmiş olacak.