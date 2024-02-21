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TROY kart farkı: Yılda 4 milyar dolar kazandıracak!

Milli ödeme sistemi TROY giderek yaygınlaşıyor. Bu sayede her kart harcamasından yurt dışına giden yüzde 1.5 komisyon ülkemizde kalacak. İşte haberin detayları...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Şubat 2024 Güncelleme 21 Şubat 2024, 07:02
TROY kart farkı: Yılda 4 milyar dolar kazandıracak!

Türkiye'nin milli ödeme sistemi TROY (Türkiye Ödeme Yöntemi) ülkenin parasının yabancı ülkelere gitmesini önleyecek. Giderek yaygınlaşan TROY logolu kart sayısı 19 milyona ulaştı.

Türkiye'de kullanılan kredi kartı ve banka kartlarıyla yapılan harcamaların yüzde 1.5'i komisyon olarak yabancı ödeme şirketlerine gidiyor.

Böylece yılda yaklaşık 4 milyar dolar dışarıya çıkmış oluyor.

TROY logolu kredi kartıyla yapılan alışverişlerde bu komisyonlar ülkemizde kalacak.

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25 bankanın dahil olduğu sistem ile mevcut kredi kartlarını TROY logolu karta çevirebilirsiniz. Böylece kart numaranız limitiniz ve tüm bilgileriniz değişmeden sadece kartın üzerindeki logo değişmiş olacak.

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