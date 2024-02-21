Anında e-Devlet’ten başvuru yapın! 3 DAKİKADA 18-65 yaş arası herkes ATM’den çekebiliyor! 5 BİN 137 TL MAAŞ DİREKT hesaba yatıyor!

İŞSİZLİK MAAŞINA EK ÖDEME! İşsizlik maaşı alanlar, İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılarak ikinci bir ödeme daha alabiliyorlar. Günlük 326,97 lira ödenen bu programlar sayesinde katılımcılar, aylık 8 bin 501 liraya kadar ek gelir elde edebiliyorlar. Programlar, farklı sektörlerde ve mesleklerde gerçekleşiyor, özellikle bilişim ve imalat sektörlerinde 6 ay, diğer sektörlerde ise 3 ay sürebiliyor.

GELECEĞİN MESLEKLERİ İÇİN EĞİTİM İşbaşı eğitim programları, sadece ekonomik destek sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda katılımcılara mesleklerinde uzmanlaşma fırsatı sunuyor. Özellikle çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda gençlere yönelik 9 ay süreli programlar düzenleniyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR? İşsizlik ödeneğinden yararlanmak isteyenlerin, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor. İşbaşı eğitim programlarına katılmak isteyenler ise bulundukları ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunabilirler.