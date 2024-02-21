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Anında e-Devlet'ten başvuru yapın! 3 DAKİKADA 18-65 yaş arası herkes ATM'den çekebiliyor! 5 BİN 137 TL MAAŞ DİREKT hesaba yatıyor!

Günümüzde işsizlikle mücadele adına yeni bir umut ışığı doğuyor. Türkiye genelinde uygulanan işbaşı eğitim programları, işsiz kalanlara ekonomik olarak rahatlama sağlıyor. İşsizlere sunulan bu fırsat, aylık 15 bin 880 liraya kadar varan bir maaşın yanı sıra, katılımcılara ayda 8 bin 501 lira daha kazanma imkânı sunuyor. Böylece, işsizlik dönemindeki maddi sıkıntılarını hafifletmek isteyenler için çekici bir alternatif ortaya çıkıyor.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 19:12 Güncelleme 21 Şubat 2024, 19:12
Anında e-Devlet’ten başvuru yapın! 3 DAKİKADA 18-65 yaş arası herkes ATM’den çekebiliyor! 5 BİN 137 TL MAAŞ DİREKT hesaba yatıyor!

Türkiye'de işsizlikle mücadelede yeni bir dönem başlıyor. İş arayanlar için umut verici bir haber var: İşbaşı eğitim programlarıyla ayda 8 bin 501 liraya kadar ek gelir elde etme imkânı sunuluyor.

İŞSİZLERE 24 BİN LİRAYA KADAR ÖDEME!

Ülkemizde işsiz kalanlara sunulan destekler artarak devam ediyor. İşten ayrılanlara sağlanan işsizlik maaşı imkânının yanı sıra, işbaşı eğitim programları ile mesleki gelişim fırsatları da sunuluyor. Bu çift destekle birlikte, iş arayanlar aylık 24 bin 381 liraya kadar gelir elde edebiliyorlar.

10 BOYUNCA MAAŞ BAĞLANIYOR!

Çığıl Ön Yener'in haberine göre işten ayrılan çalışanlara, hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içindeki sigortalı çalışma gün sayısına bağlı olarak 10 aya kadar işsizlik ödeneği veriliyor. Ayrıca, işsiz kalanlara son 4 aylık brüt maaş ortalamasının yüzde 40'ı oranında ödeme yapılıyor. Ancak, bu ödeneğin brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemeyeceği belirtiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞINA EK ÖDEME!

İşsizlik maaşı alanlar, İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılarak ikinci bir ödeme daha alabiliyorlar. Günlük 326,97 lira ödenen bu programlar sayesinde katılımcılar, aylık 8 bin 501 liraya kadar ek gelir elde edebiliyorlar. Programlar, farklı sektörlerde ve mesleklerde gerçekleşiyor, özellikle bilişim ve imalat sektörlerinde 6 ay, diğer sektörlerde ise 3 ay sürebiliyor.

GELECEĞİN MESLEKLERİ İÇİN EĞİTİM

İşbaşı eğitim programları, sadece ekonomik destek sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda katılımcılara mesleklerinde uzmanlaşma fırsatı sunuyor. Özellikle çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda gençlere yönelik 9 ay süreli programlar düzenleniyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak isteyenlerin, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor. İşbaşı eğitim programlarına katılmak isteyenler ise bulundukları ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunabilirler.

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