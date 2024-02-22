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3-5 kuruşa hurdacılara sakın vermeyin: Vatandaşlar çöpe atıyor ama yüzde 99'u 22 ayar altın çıkıyor

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen elektronik cihazlar, zamanla eskiyip kullanılamaz hale geliyor. Birçoğumuz bu cihazları çöpe atarak yenilerini alıyoruz. Fakat bu çöpe attığımız cihazların, sandığımızdan çok daha değerli bir içeriği olabilir. Evet, doğru duydunuz! Eski telefonlar, bilgisayarlar, hatta uzaktan kumandalar ve elektrikli mutfak aletleri gibi pek çok elektronik eşyanın içinde altın bulunuyor.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 12:14 Güncelleme 23 Şubat 2024, 12:14
3-5 kuruşa hurdacılara sakın vermeyin: Vatandaşlar çöpe atıyor ama yüzde 99’u 22 ayar altın çıkıyor

Herkesin evinde farkında olmadan sakladığı bir servet var: Atık elektronik cihazlar! Eski veya bozuk telefonlar, bilgisayarlar, tabletler ve diğer elektronik cihazlar, altın ve diğer değerli metaller bakımından oldukça zengin. Bu cihazları çöpe atmak yerine geri dönüşüm merkezlerine satarak hem çevreyi koruyabilir hem de maddi kazanç sağlayabilirsiniz.

Altın Neden Elektronik Cihazlarda Kullanılır?

Altın, iletkenlik özellikleri nedeniyle elektronik cihazların anakartlarında, özellikle bağlantı noktalarında kullanılır. Bu metal, paslanmaz ve oksitlenmez özellikleri sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir bir iletken olarak tercih edilir. Elektronik cihazların daha verimli çalışmasını sağlayan bu değerli metal, aynı zamanda çevre dostu geri dönüşümün de bir parçasıdır.

Yüzde 99'u Altın! Anakartlar Nasıl Bir Servet?

Eskişehir'de bir telefon tamircisi olan Hıdır Yıldız, çöpe giden elektronik cihazların aslında ne kadar değerli olduğunu vurguluyor. Yıldız, "Anakartlar elektronik sistemlerin kalbi. Ve bu kalbin içinde, yüzde 99'u altın olan sarı renkli alaşımlar bulunuyor" diyerek altının önemine dikkat çekiyor. Geri dönüşüm sürecinde, bu altınların ayrıştırılması ve yeniden kullanılması mümkün.

Anakarttan Altın Nasıl Çıkarılır?

Altının elektronik eşyalardan çıkarılması, özel solüsyonlar ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte kullanılan kimyasallar oldukça tehlikeli olabilir. Bu nedenle, vatandaşların kendi başlarına altın çıkarma işlemi yapmaları önerilmez. Bunun yerine, geri dönüşüm firmalarına veya özel merkezlere elektronik atıklarını satmaları, hem daha güvenli hem de daha karlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Elektronik atıkların içindeki altın gibi değerli metallerin geri kazanılması, çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, bu süreç ekonomiye de katkı sağlıyor. Hurdacılar yerine geri dönüşüm merkezlerine yapılan satışlar, daha yüksek gelir elde etme imkanı sunuyor. Bu sayede, hem çevre korunmuş oluyor hem de ekonomik değer artıyor.

Anakartlardan Altın Çıkarma Süreci:

Toplama ve Hazırlık:

İlk adım, altın içeren anakartları ve diğer elektronik bileşenleri toplamaktır. Bu bileşenler, altın kaplama bağlantı noktaları, çip soketleri, PIN'ler ve bazı entegre devreler içerebilir.

Mekanik Ayrıştırma:

Altın içeren parçaların diğer materyallerden ayrılması için mekanik işlemler uygulanır. Bu, kesme, kırma gibi işlemleri içerebilir.

Kimyasal İşleme:

Altın, anakartlardan kimyasal işlemlerle çıkarılır. Bu işlem genellikle siyanür veya asit banyoları kullanılarak yapılır. En yaygın yöntemlerden biri, elektronik atıkları bir asit karışımına batırarak altının diğer materyallerden ayrıştırılmasıdır. Bu işlem sırasında kullanılan kimyasallar çok tehlikelidir ve çevreye zarar verebilir.

Altının Geri Kazanımı:

Kimyasal işlemden sonra, çözelti içindeki altın diğer adımlarla çöktürülerek saf altın haline getirilir. Bu işlem, elektroliz veya başka kimyasal çöktürme yöntemleri ile yapılabilir.

Rafinasyon:

Elde edilen altın, daha saf bir forma ulaşana kadar rafine edilir. Bu, altının satılabilir bir değer kazanması için gereklidir.

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