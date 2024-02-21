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48-49-50 yaşında emeklilik için bunları kesin yapın! Şarta uyan SSK BAĞKUR'lulara dört dörtlük müjde veriliyor

Emeklilik çalışanların hayatlarının bir sonraki evresine geçiş yapacakları, iş hayatının stres ve yorgunluklarından uzaklaşacakları bir dönem olarak görülüyor. Bu nedenle erken emeklilik fikri pek çok kişi için cazip bir seçenek haline gelmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen şartlar dahilinde bazı özel durumlar emeklilik yaşını 6 yıl kadar geriye çekme imkanı sunuyor.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 15:20 Güncelleme 21 Şubat 2024, 15:25
48-49-50 yaşında emeklilik için bunları kesin yapın! Şarta uyan SSK BAĞKUR’lulara dört dörtlük müjde veriliyor

Erken emeklilik doğru planlama ve SGK'nın sunduğu borçlanma imkanları ile mümkün. Unutmayın bu süreçlerde borçlanmanın maliyeti her yıl asgari ücret artışına paralel olarak değişiklik gösteriyor. Bu nedenle planlamanızı yaparken güncel maliyetleri göz önünde bulundurmanız ve uzman bir danışmandan destek almanız önem taşıyor.

EMEKLİLİK İÇİN 7 FORMÜL

1. ON YIL PRİM YETİYOR
2. YÜZDE 60 RAPOR YETER

3. VERGİ İNDİRİMİ YAŞI
4. ÇOCUK BORÇLANMASI

5. YIPRANAN KAZANIR
6. ASKERLİK ÖNE ÇEKER
7. ANNEYE PRİM VAR

1 GÜN BORÇLANMA İLE EMEKLİLİK FIRSATI

Askerlik borçlanması, sigortalı işe başlamadan önce askerlik yapmış erkek çalışanlar için büyük bir fırsat sunuyor. İşe başlama tarihleri itibarıyla, yaş şartında değişiklik yapacak kadar gün borçlanmak, emeklilik tarihini öne çekebiliyor.

Askerliğini sigortadan sonra yapmış olanlar için de borçlanma yoluyla prim eksiklikleri tamamlanabiliyor, ancak bu durumda yaş geri çekme imkanı bulunmuyor.

EMEKLİLİK HAYALLERİNİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜN

Kadın çalışanlar için sunulan doğum borçlanması, anne olmanın getirdiği mola dönemlerinde prim gün sayısını artırma olanağı sağlıyor. Doğum borçlanması, doğumdan önce sigorta girişi olan ve doğum sonrası en fazla 2 yıl süreyle sigortalı olmayan kadınlara tanınan bir hak.

Her doğum için maksimum 720 gün borçlanma yapılabiliyor ve kadın sigortalılar bu haktan 3 doğuma kadar yararlanabiliyor. Bu, toplamda 2160 gün borçlanma ve prim tamamlama imkanı demek.

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