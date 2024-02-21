48-49-50 yaşında emeklilik için bunları kesin yapın! Şarta uyan SSK BAĞKUR’lulara dört dörtlük müjde veriliyor

Askerlik borçlanması, sigortalı işe başlamadan önce askerlik yapmış erkek çalışanlar için büyük bir fırsat sunuyor. İşe başlama tarihleri itibarıyla, yaş şartında değişiklik yapacak kadar gün borçlanmak, emeklilik tarihini öne çekebiliyor.

Askerliğini sigortadan sonra yapmış olanlar için de borçlanma yoluyla prim eksiklikleri tamamlanabiliyor, ancak bu durumda yaş geri çekme imkanı bulunmuyor.

EMEKLİLİK HAYALLERİNİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜN

Kadın çalışanlar için sunulan doğum borçlanması, anne olmanın getirdiği mola dönemlerinde prim gün sayısını artırma olanağı sağlıyor. Doğum borçlanması, doğumdan önce sigorta girişi olan ve doğum sonrası en fazla 2 yıl süreyle sigortalı olmayan kadınlara tanınan bir hak.

Her doğum için maksimum 720 gün borçlanma yapılabiliyor ve kadın sigortalılar bu haktan 3 doğuma kadar yararlanabiliyor. Bu, toplamda 2160 gün borçlanma ve prim tamamlama imkanı demek.