ATM’lerde yeni dönem başladı! Resmen değişiyor! Artık her para çektiğinizde...

15 BİN LİRAYA KADAR ÇIKARILDI
Bazı özel bankalar ise müşterilerine daha fazla kolaylık sağlamak amacıyla ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar çıkardı. Bu sayede, bu bankaların müşterileri, herhangi bir ücret ödemeden ATM'lerden 15 bin liraya kadar nakit para çekebilecekler.
Karekod ile yapılan ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de limitler yükseltildi. Yeni limitler bankadan bankaya değişiklik göstermekle birlikte, genel olarak 10 bin ila 15 bin lira arasında olacak.
ŞUBELERDEKİ YOĞUNLUK AZALACAK
Bu yeni uygulamanın, bankaların şubelerindeki yoğunluğu azaltması ve iş yükünü hafifletmesi bekleniyor. Müşteriler, daha yüksek tutarlarda nakit çekimlerini ATM'lerden yapabilecekleri için, şubelere gitme ihtiyacı azalacak.