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ATM'lerde yeni dönem başladı! Resmen değişiyor! Artık her para çektiğinizde...

Bankalar ATM'lerden yapılan nakit çekim limitlerinde güncellemeye gitti. Bu güncelleme ile birlikte bankalar, müşterilerine ATM'lerden banka kartlarıyla ücretsiz olarak daha yüksek tutarlarda nakit çekim yapma imkanı sunuyor. Bankaların ATM'lerinden yapılan nakit çekim limitlerindeki bu artış müşterilere daha fazla finansal esneklik sağlayarak şubelerdeki yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 16:47 Güncelleme 21 Şubat 2024, 16:47
ATM’lerde yeni dönem başladı! Resmen değişiyor! Artık her para çektiğinizde...

Son bildirimlere göre, ATM'lerden nakit çekim ücretlerinin limitleri üzerinde değişiklikler yapıldı. Bu güncellemelerle birlikte, nakit çekim limitleri artırıldı ve özellikle bazı özel bankalarda çekim limitleri dikkat çekici derecede yükseltildi. Bankaların ATM'lerinden nakit çekim yapma limitleri, daha önce 5 bin lira olarak belirlenmişti.

TUTAR ARTIRILDI

5 bin lira olan günlük nakit çekim limiti 10 bin liraya yükseltildi. Bazı özel bankalarda bu rakam 15 bin liraya kadar çıkarıldı.

DAHA FAZLA NAKİT ÇEKİLEBİLECEK

Bankalar, müşterilerinin şubelere gitmeden daha yüksek tutarlarda para çekimlerini yapabilmeleri için ATM'lerden nakit çekim limitlerini güncelledi. Yeni düzenlemeye göre, bankaların ATM'lerinden banka kartlarıyla yapılan nakit çekimlerde ücretsiz olarak en az 10 bin lira çekilebilecek.

15 BİN LİRAYA KADAR ÇIKARILDI

Bazı özel bankalar ise müşterilerine daha fazla kolaylık sağlamak amacıyla ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar çıkardı. Bu sayede, bu bankaların müşterileri, herhangi bir ücret ödemeden ATM'lerden 15 bin liraya kadar nakit para çekebilecekler.

Karekod ile yapılan ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de limitler yükseltildi. Yeni limitler bankadan bankaya değişiklik göstermekle birlikte, genel olarak 10 bin ila 15 bin lira arasında olacak.

ŞUBELERDEKİ YOĞUNLUK AZALACAK

Bu yeni uygulamanın, bankaların şubelerindeki yoğunluğu azaltması ve iş yükünü hafifletmesi bekleniyor. Müşteriler, daha yüksek tutarlarda nakit çekimlerini ATM'lerden yapabilecekleri için, şubelere gitme ihtiyacı azalacak.

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