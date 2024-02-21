ATM’lerde yeni dönem başladı! Resmen değişiyor! Artık her para çektiğinizde...

15 BİN LİRAYA KADAR ÇIKARILDI

Bazı özel bankalar ise müşterilerine daha fazla kolaylık sağlamak amacıyla ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar çıkardı. Bu sayede, bu bankaların müşterileri, herhangi bir ücret ödemeden ATM'lerden 15 bin liraya kadar nakit para çekebilecekler.