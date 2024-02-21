3-5 kuruşa hurdacılara kaptırmayın! Vatandaşlar çöpe atıyor ama yüzde 99’u 22 ayar altın çıktı

Altın ın elektronik eşyalardan çıkarılması, özel solüsyonlar ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte kullanılan kimyasallar oldukça tehlikeli olabilir. Bu nedenle, vatandaşların kendi başlarına altın çıkarma işlemi yapmaları önerilmez. Bunun yerine, geri dönüşüm firmalarına veya özel merkezlere elektronik atıklarını satmaları, hem daha güvenli hem de daha karlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Elektronik atıkların içindeki altın gibi değerli metallerin geri kazanılması, çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, bu süreç ekonomiye de katkı sağlıyor. Hurdacılar yerine geri dönüşüm merkezleri ne yapılan satışlar, daha yüksek gelir elde etme imkanı sunuyor. Bu sayede, hem çevre korunmuş oluyor hem de ekonomik değer artıyor.

Altın içeren parçaların diğer materyallerden ayrılması için mekanik işlemler uygulanır. Bu, kesme, kırma gibi işlemleri içerebilir.

İlk adım, altın içeren anakartları ve diğer elektronik bileşenleri toplamaktır. Bu bileşenler, altın kaplama bağlantı noktaları, çip soketleri, PIN'ler ve bazı entegre devreler içerebilir.

Kimyasal İşleme:

Altın, anakartlardan kimyasal işlemlerle çıkarılır. Bu işlem genellikle siyanür veya asit banyoları kullanılarak yapılır. En yaygın yöntemlerden biri, elektronik atıkları bir asit karışımına batırarak altının diğer materyallerden ayrıştırılmasıdır. Bu işlem sırasında kullanılan kimyasallar çok tehlikelidir ve çevreye zarar verebilir.

Altının Geri Kazanımı:

Kimyasal işlemden sonra, çözelti içindeki altın diğer adımlarla çöktürülerek saf altın haline getirilir. Bu işlem, elektroliz veya başka kimyasal çöktürme yöntemleri ile yapılabilir.