Başkan Erdoğan müjdeyi saat 14.56’da verdi! 16 milyon emeklinin dört gözle beklediği %50 haberi geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16 milyon emekli vatandaşa sevindirici haberleri duyurdu. Ordu'daki mitingde yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan, emekli ikramiyesinin son olarak 2000 TL'ye çıkarıldığını ve bu miktarın yüzde 50 artışla 3.000 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Şimdi ödeme tarihleri merak ediliyor.