Başkan Erdoğan müjdeyi saat 14.56’da verdi! 16 milyon emeklinin dört gözle beklediği %50 haberi geldi

Sürekli İş Göremez Geliri Alanlar
Şehit Yakınları ve Gaziler
Güvenlik Korucuları
Şampiyon Sporcular
Terörden Zarar Gören Sivil Vatandaşlar ve Yakınları
KİM NE KADAR ALACAK?
Emekli maaşının yüzde 75'ini hak alanlara: 2,250 TL
Emekli maaşının yüzde 50'sini hak alanlara: 1,500 TL
Emekli maaşının yüzde 25'ini hak alanlara: 750 TL
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde ise Ramazan Bayramı kutlanacak. Bu nedenle ödemeler daha önceki tarihlerde hesaplarda olacak.
2023 yılında ödemeler şu şekilde yapılmıştı:
SSK (4A) Emeklileri
- 17, 18, 19, 20 numaralı sonuçlar için bayramdan 7 gün önce
- 21, 22, 23 numaralı sonuçlar için bayramdan 6 gün önce
- 24, 25, 26 numaralı sonuçlar için bayramdan 5 gün önce
Bağ-Kur (4B) Emeklileri
- 25, 26 numaralı sonuçlar için bayramdan 4 gün önce
- 27, 28 numaralı sonuçlar için bayramdan 3 gün önce
Emekli Sandığı (4C) Emeklileri
Not: Ödeme tarihi hakkında bilgiler, 2023 yılındaki ödemelere dayanmaktadır. Bu yılki ödeme takviminde değişiklikler olabileceğini unutmayın.