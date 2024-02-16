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Başkan Erdoğan müjdeyi saat 14.56'da verdi! 16 milyon emeklinin dört gözle beklediği %50 haberi geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ordu'da yaptığı konuşmada müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan 16 milyon emekli vatandaşla müjdeli haberi paylaştı. Son olarak 2000 TL'ye çıkarılan emekli ikramiyesi yüzde 50 artışla 3.000 TL'ye yükseldi. Şimdi ikramiye alan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 15:03 Güncelleme 16 Şubat 2024, 15:25
Başkan Erdoğan müjdeyi saat 14.56’da verdi! 16 milyon emeklinin dört gözle beklediği %50 haberi geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16 milyon emekli vatandaşa sevindirici haberleri duyurdu. Ordu'daki mitingde yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan, emekli ikramiyesinin son olarak 2000 TL'ye çıkarıldığını ve bu miktarın yüzde 50 artışla 3.000 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Şimdi ödeme tarihleri merak ediliyor.

MÜJDEYİ VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi.

Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi: 3 bin TL olduEmekliye bayram ikramiyesi müjdesi: 3 bin TL oldu
Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi: 3 bin TL oldu

Bayram ikramiyesinden faydalanacak kişiler şu şekildedir:

Emekliler (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı)
Dul ve Yetim Aylığı Alanlar
Malullük ve Vazife Malulleri
Ölüm Aylığı Alanlar

Sürekli İş Göremez Geliri Alanlar
Şehit Yakınları ve Gaziler
Güvenlik Korucuları
Şampiyon Sporcular
Terörden Zarar Gören Sivil Vatandaşlar ve Yakınları

KİM NE KADAR ALACAK?

Emekli maaşının yüzde 75'ini hak alanlara: 2,250 TL
Emekli maaşının yüzde 50'sini hak alanlara: 1,500 TL
Emekli maaşının yüzde 25'ini hak alanlara: 750 TL

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde ise Ramazan Bayramı kutlanacak. Bu nedenle ödemeler daha önceki tarihlerde hesaplarda olacak.

2023 yılında ödemeler şu şekilde yapılmıştı:

SSK (4A) Emeklileri

  • 17, 18, 19, 20 numaralı sonuçlar için bayramdan 7 gün önce
  • 21, 22, 23 numaralı sonuçlar için bayramdan 6 gün önce
  • 24, 25, 26 numaralı sonuçlar için bayramdan 5 gün önce

Bağ-Kur (4B) Emeklileri

  • 25, 26 numaralı sonuçlar için bayramdan 4 gün önce
  • 27, 28 numaralı sonuçlar için bayramdan 3 gün önce

Emekli Sandığı (4C) Emeklileri

  • Bayramdan 2 gün önce

Not: Ödeme tarihi hakkında bilgiler, 2023 yılındaki ödemelere dayanmaktadır. Bu yılki ödeme takviminde değişiklikler olabileceğini unutmayın.

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