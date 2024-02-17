17-20 Şubat 2024 İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler listesi! 400 gramı 69 TL’ye düştü

Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirleri A101 , BİM ve ŞOK , bu hafta yayınladıkları aktüel ürün kataloglarıyla müşterilerine birbirinden cazip indirim fırsatları sunuyor.

15-18 Şubat A101 aktüel ürünler

Pınar Krem Peynir 400 gr 58 TL

Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 279 TL

Fairy Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 49,90 TL

Derby Samurai 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 10'lu 95,90 TL

Derby Lady Çift Bıçak Tıraş Bıçağı 5'li 37,90 TL

Asperox Sarı Güç Genel Amaçlı Temizleyici 1 Litre 55 TL

Asperox Mavi Güç Ultra Kireç ve Pas Sökücü 1 Litre 55 TL

Tursil Toz Deterjan 7,5 Kg 219 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ