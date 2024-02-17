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17-20 Şubat 2024 İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler listesi! 400 gramı 69 TL'ye düştü

Marketlerin aktüel ürün katalogları da yeni indirimler ve fırsatlarla karşımıza çıkıyor. Bu hafta A101, BİM ve ŞOK'ta pek çok farklı ürün ve kategoride indirimler mevcut.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 10:15 Güncelleme 17 Şubat 2024, 10:15
17-20 Şubat 2024 İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler listesi! 400 gramı 69 TL’ye düştü

Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirleri A101, BİM ve ŞOK, bu hafta yayınladıkları aktüel ürün kataloglarıyla müşterilerine birbirinden cazip indirim fırsatları sunuyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Bozbeyi Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 600 gr 115 TL

Gold Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr 54,50 TL

Piliç Nugget 300 gr 29,75 TL

Ülker Biskrem Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 gr 9 TL

Danone Süt Çeşitleri 180 ml 7,90 TL

Sütaş Süt Çeşitleri 200 ml 7 TL

La Vache qui rit Krem Peynir 400 gr 69 TL

15-18 Şubat A101 aktüel ürünler15-18 Şubat A101 aktüel ürünler

Pınar Krem Peynir 400 gr 58 TL

Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 279 TL

Fairy Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 49,90 TL

Derby Samurai 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 10'lu 95,90 TL

Derby Lady Çift Bıçak Tıraş Bıçağı 5'li 37,90 TL

Asperox Sarı Güç Genel Amaçlı Temizleyici 1 Litre 55 TL

Asperox Mavi Güç Ultra Kireç ve Pas Sökücü 1 Litre 55 TL

Tursil Toz Deterjan 7,5 Kg 219 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM kahvaltılık kampanyasıBİM kahvaltılık kampanyası

TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL

Philips Air Fryer 6.199 TL

BİM 5 KG yoğurt 137,50 TLBİM 5 KG yoğurt 137,50 TL

Air Fryer Cam Yağlık Spreyi 200 ml 75 TL

Senna 43' Full HD Android Tv 6.299 TL

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.999 TL

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL

23 Şubat'tan itibaren BİM23 Şubat'tan itibaren BİM

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Erkek Ribanalı Eşofman Altı 249 TL

17-20 Şubat ŞOK aktüel17-20 Şubat ŞOK aktüel

Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 249 TL

Fitilli Yüksel Bel Tayt 99,95 TL

65 cm Pilates Topu 219 TL

ŞOK aktüelŞOK aktüel

Egzersiz Minderi 239 TL

Katlanabilir Egzersiz Minderi 199 TL

ŞOK aktüelŞOK aktüel

3'lü Pilates Bant 79,95 TL

Masaj Barı 79,95 TL

2'li Neopren Dambıl 199 TL

3'lü Pilates Mini Loop Bant 59,95 TL

ŞOK aktüelŞOK aktüel

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