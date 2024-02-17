17-20 Şubat 2024 İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler listesi! 400 gramı 69 TL’ye düştü

Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirleri A101, BİM ve ŞOK, bu hafta yayınladıkları aktüel ürün kataloglarıyla müşterilerine birbirinden cazip indirim fırsatları sunuyor.
Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirleri A101, BİM ve ŞOK, bu hafta yayınladıkları aktüel ürün kataloglarıyla müşterilerine birbirinden cazip indirim fırsatları sunuyor.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Bozbeyi Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 600 gr 115 TL
Gold Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr 54,50 TL
Piliç Nugget 300 gr 29,75 TL
Ülker Biskrem Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 gr 9 TL
Danone Süt Çeşitleri 180 ml 7,90 TL
Sütaş Süt Çeşitleri 200 ml 7 TL
La Vache qui rit Krem Peynir 400 gr 69 TL
Pınar Krem Peynir 400 gr 58 TL
Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 279 TL
Fairy Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 49,90 TL
Derby Samurai 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 10'lu 95,90 TL
Derby Lady Çift Bıçak Tıraş Bıçağı 5'li 37,90 TL
Asperox Sarı Güç Genel Amaçlı Temizleyici 1 Litre 55 TL
Asperox Mavi Güç Ultra Kireç ve Pas Sökücü 1 Litre 55 TL
Tursil Toz Deterjan 7,5 Kg 219 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL
Philips Air Fryer 6.199 TL
Air Fryer Cam Yağlık Spreyi 200 ml 75 TL
Senna 43' Full HD Android Tv 6.299 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.999 TL
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Erkek Ribanalı Eşofman Altı 249 TL
Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 249 TL
Fitilli Yüksel Bel Tayt 99,95 TL
65 cm Pilates Topu 219 TL
Egzersiz Minderi 239 TL
Katlanabilir Egzersiz Minderi 199 TL
3'lü Pilates Bant 79,95 TL
Masaj Barı 79,95 TL
2'li Neopren Dambıl 199 TL
3'lü Pilates Mini Loop Bant 59,95 TL